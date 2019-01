Iscrizioni Miur Scuola 2019/ Al via domani 7 gennaio: “L’anticipo del ministero disorienta gli studenti”

Il Miur anticipa l’avvio delle iscrizioni all’anno scolastico 2019-20 ed è caos tra gli studenti. Si comincia domani, lunedì 7 gennaio, ma le pre-iscrizioni sono aperte dallo scorso 27 dicembre. La scelta dovrà essere presa entro il 31 gennaio. Rispetto all’anno scorso, il ministro Marco Bussetti ha deciso di partire prima per anticipare tutte le operazioni propedeutiche all’avvio del nuovo anno scolastico, a partire dalle cattedre dei docenti. Questa decisione ha messo in difficoltà gli oltre 500mila 14enni che frequentano la terza media e che si ritrovano a dover fare una scelta importante: liceo, istituto tecnico o professionale? Stando a quanto riportato da Skuola.net, la decisione del Miur di anticipare la finestra in cui bisognerà scegliere a quale indirizzo e a quale istituto iscriversi per l’anno 2019-20 ha spiazzato i ragazzi. Il 44 per cento non avrebbe le idee chiare. È quanto emerso da una ricerca condotta su 4mila studenti di terza media da Skuola.net in collaborazione con Radio 24.

ISCRIZIONI MIUR SCUOLA 2019, AL VIA DOMANI 7 GENNAIO

La procedura per le iscrizioni scuola 2019-20 è online, quindi bisognerà usare il portale del Miur per scegliere la scuola media o superiore che si vorrà frequentare il prossimo anno. Dal 27 dicembre sono cominciate le pre-iscrizioni, da domani cominciano le iscrizioni. E ci sarà tempo fino alle ore 20 del 31 gennaio 2019. All’interno del sito Miur sono presenti tutte le indicazioni: bisogna registrarsi inserendo i propri dati e confermarli attraverso il link che il sistema manderà sull’indirizzo di posta elettronica inserito, altrimenti si può usare SPID, se già attivato in passato. Chi però si è registrato lo scorso anno non deve ripetere la procedura. C’è qualche differenza nelle date per quanto riguarda in Valle d’Aosta: qui le iscrizioni si apriranno il prossimo 9 gennaio 2019 per chiudersi esattamente un mese dopo, il 9 febbraio alle ore 20. La procedura, come segnala Orizzontescuola, sarà valida per tutte le scuole – da quelle d’infanzia alle superiori, anche paritarie – e dovrà essere effettuata sul portale.

