Invalsi 2019, prove matematica/ Miur, oggi test per scuola primaria e secondaria

Un’altra scadenza importante per gli studenti: oggi ci sono le Prove Invalsi 2019 di matematica. Coinvolgeranno le classi seconde e quinte della scuola primaria, mentre per quella secondaria di II grado solo le classi II, visto che le classi V hanno già svolto il test nel mese di marzo. Dopo i test di italiano di ieri, focalizziamoci sulle Prove Invalsi nella scuola primaria, perché sono previste modalità diverse rispetto a quelle della secondaria di II grado. I test si svolgeranno secondo la modalità cartacea, quindi tradizionale, nel primo caso; al computer invece nel secondo. Il fatto che le Prove Invalsi vengano svolte al computer fa sì che non avvengano più simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per tutti gli allievi delle scuole italiane. Ad esempio, all’interno di una stessa scuola o anche di una stessa classe la somministrazione della prova può avvenire in orari e giorni diversi. A livello di singolo allievo può avvenire in due giorni diversi scelti dalla scuola all’interno della finestra di somministrazione assegnata o in una giornata per ciascun ambito disciplinare, che è la soluzione consigliata dall’Invalsi; o in un solo giorno all’interno della finestra di somministrazione consigliata.

PROVE INVALSI, OGGI I TEST DI MATEMATICA

C’è grande attesa per le Prove Invalsi 2019 di matematica in particolare da parte degli studenti di quinta elementare. Per sperare di ottenere un punteggio soddisfacente nella valutazione primaria devono affidarsi ad una buona preparazione. Come funziona il test? Ecco come è strutturata la prova: sono previste 35 domande di aritmetica e geometria a risposta multipla o aperta. Le risposte, dunque, possono essere scelte tra quattro proposte. Eventualmente potrebbe essere richiesto di disegnare un oggetto geometrico o di inserire dei numeri all’interno di caselle vuote. Per provare a termine la prova si hanno 75 minuti di tempo. Gli argomenti saranno scelti tra quelli affrontati nel corso dell’anno scolastico che sta volgendo al termine, quindi fatevi trovare pronti per i problemi di geometria o per calcoli e logica. Per prepararsi al meglio bisogna concentrarsi su tabelline, espressioni, divisioni e operazioni di calcolo. Non fa male neppure ripassare qualche nozione di geometria, oltre a quelle di logica e disegno delle figure geometriche. L’Istituto Invalsi ha messo a disposizione esempi delle prove degli anni scorsi: vi siete messi alla prova in questi giorni?

© RIPRODUZIONE RISERVATA