Egitto, attacco squalo uccide 2 turiste/ Video choc: sangue colora di rosso il mare

Dramma in Egitto dove uno squalo ha attaccato e ucciso due turiste straniere. Come riferito in queste ore da numerosi organi di stampa internazionali, fra cui anche l’agenzia Ansa e il quotidiano La Stampa, ad avere la peggio sono state una donna austriaca e una romena, che stavano facendo il bagno nel Mar Rosso, a sud di Hurgada. A darne notizie sono state le autorità egiziane che hanno altresì fatto sapere che il governatore locale ha disposto la chiusura delle spiagge dell’area incriminata per i prossimi tre giorni.

Una delle due vittime aveva 68 anni ed era originaria del Tirolo, e sul web sono circolati dei video che riguardano di fatto gli ultimi istanti di vita della stessa: la si vede nell’acqua mentre lotta nel tentativo di tornare a riva, con il mare che attorno a lei si tinge di rosso a causa del sangue, chiaro indizio di come lo squalo l’abbia attaccata provocandole una ferita che si rivelerà purtroppo mortale. Il ministero del Turismo egiziano, uscendo allo scoperto nel commentare l’episodio, ha fatto sapere che una squadra di esperti è al lavoro per «identificare le cause scientifiche e le circostanze dell’attacco» e determinare «la ragione dietro il comportamento» dello squalo.

ATTACCO SQUALO EGITTO, MORTE DUE TURISTE: I PRECEDENTI EPISODI

Il ministero ha poi aggiunto su Facebook: “Due donne sono state attaccate da uno squalo mentre nuotavano e sono morte” nella zona di Sahl Hasheesh. Il Mar Rosso risulta essere storicamente una delle mete più ambite dai turisti, e gli squali qui sono abbastanza comuni anche se raramente attaccano le persone che nuotano a pochi metri dalla spiaggia.

L’ultima volta che si era verificato un attacco mortale era stato nel 2018, quando un turista originario della Repubblica Ceca era stato ucciso al largo. Nel 2015, invece, a morire era stato un turista tedesco, mentre nel 2010 furono ben cinque gli attacchi in cinque giorni nei pressi di Sharm el-Sheikh, con un bilancio di un morto e 4 feriti. Di seguito il video dello squalo in Egitto che ha attaccato e ucciso due turiste: attenzioni, immagini forte sconsigliate ad un pubblico sensibile

