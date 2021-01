Egle, moglie di Paolo Conte/ “Una vera diva. Le ho dedicato una canzone d’amore e…”

Era il 1975 quando Paolo Conte ha conosciuto quella che poi è diventata la donna della sua vita. Lei si chiama Egle ma ben poco si sa della loro vita privata. Il cantante, d’altronde, ha sempre preferito tenere la sua vita amorosa abbastanza lontana dal gossip, ed è per questo che ancora oggi vige il mistero su come i due si siano effettivamente incontrati, conosciuti e, infine, innamorati. Ciò che è certo è che Egle è stata nella vita di Paolo Conte una musa, un supporto e una costante fondamentale, anche dal punto di vista artistico oltre che personale. La loro è una storia d’amore solida, duratura, che negli anni ha spesso ispirato l’artista nella creazione di nuovi brani, spesso brani d’amore anche molto originali.

Paolo Conte e “Un gelato al limon”, la dedica alla moglie Egle

È il caso di “Un gelato al limon“, brano di Paolo Conte dedicato proprio alla moglie Egle. In un’intervista rilasciata qualche mese fa a “Sette – Corriere della Sera”, il cantante ha chiarito che: “È una dichiarazione d’amore, ma non seduttiva o malandrina. Eravamo già innamorati e addirittura sposati.” Tuttavia nel brano lui canta «Donna che stai entrando nella mia vita con una valigia di perplessità»; in merito a queste perplessità, Conte ha spiegato: “Allora non lo sapevo. Comincio a capirlo adesso”. Paolo Conte, ricordando poi la partecipazione straordinaria della moglie al film, ha sottolinea come il suo fosse un “atteggiamento da vera diva. Roba da Greta Garbo!”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA