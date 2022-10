Eileen Ryan, morta la madre di Sean Penn/ Chi è? Avrebbe compiuto i 95 anni…

È morta Eileen Ryan, la madre di Sean Penn e moglie di Leo Penn: con il marito fu amore a prima vista, dopo una settimana dall’incontro i due andarono a convivere…

Domenica è stato un grave giorno di lutto per l’attore pluripremiato, vincitore di due premi oscar, Sean Penn, che ha visto spegnersi sua madre, Eileen Ryan, la donna avrebbe dovuto raggiungere, nel giro di una settima, il traguardo importante dei 94 anni. Eileen è deceduta nella giornata di domenica scorsa, come riportato da The Hollywood reporter, a dare la notizia della sua morte, è stata una portavoce della famiglia. Le dinamiche dell’accaduto non sono chiare, ma la donna, di età avanzata, sarebbe morta per vecchiaia e dolcemente, nella sua bella casa in California, a Malibu.

Celebre per le sue interpretazione nei film del figlio e del marito, Eileen Ryan fu la storica moglie del grande attore e regista Leo Penn. I due si incontrarono nel lontano 1957 durante le prove di uno spettacolo a New York, dopo che lui aveva preso il posto di una parte destinata a Jason Robards e quando il regista era da poco divorziato. Tra i due scattò presto la scintilla e, dopo neppure una settimana dall’incontro, andarono a vivere insieme. Pochi mesi dopo si sposarono e rimasero insieme fino alla morte di lui, nel settembre 1998.

È morta Eileen Ryan, la madre di Sean Penn: ecco chi era e la sua carriera come attrice nei numerosi film del padre e del figlio…

È così che Eileen Ryan è morta nella giornata di domenica lasciando i suoi due figli Sean Penn e Michael Penn e raggiungendo invece i compianti Leo Penn, il marito, e Chris Penn, suo figlio, anche lui attore, venuto a mancare nel 2006 alla giovane età di 40 anni a causa di problemi cardiaci. All’anagrafe Eliseen Rose Annucci, una delle tre sorelle Annucci, nata a New York il 16 ottobre 1927, inizia la carriera debuttando a Broadway nel 1953 in Sing Till Tomorrow e inizia poi a collaborare in alcuni film. Celebre l’interpretazione, che la consegna alla notorietà, nella serie TV The Twilight Zone.

Negli anni 60 Eileen Ryan abbandona il mondo del piccolo e del grande schermo per dedicarsi alla propria famiglia. Una volta che i figli sono cresciuti però Eileen Ryan torna recitare in particolare in molti film diretti dal marito, Leo Penn o dal figlio Sean Penn. Magnolia, A distanza Ravvicinata, Berlino Opzione Zero, sono solo alcuni dei celebri film in cui appare. L’ultima sua interpretazione è in Tutti gli uomini del re, nel 2006, film diretto da Steven Zaillian. Su Twitter numerosissimi fan stanno mandando messaggi di addio verso la donna che avrebbe compiuto 95 anni il 16 ottobre.

RIP Actress Eileen Ryan (1927-2022) ,Mother of actor Sean Penn. pic.twitter.com/kWgKQTujzg — Ricardo (@Dutchfan33) October 10, 2022













