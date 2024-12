C’è anche la spumeggiante El Ma tra i cantanti protagonisti di Capodanno in Musica 2024, in onda questa sera martedì 31 dicembre su Canale 5 con Federica Panicucci e i suoi ospiti. Si tratta di un bel bagno di folla per l’ex concorrente di X Factor, il cui vero nome è Elmira Marinova. Conosciuta anche come EL MA, la classe 2007 di Sofia sta cercando di ritagliarsi il suo spazio nello scenario musicale italiano. Ha iniziato a studiare canto fin da quando aveva nove anni e già all’età di quattordici si mette alla prova in un vero e proprio percorso musicale con Studio 20.

Marco Liorni, chi è il conduttore de L'anno che verrà/ La tragedia sfiorata con la figlia Viola

Assieme al suo gruppo di lavoro ha già scritto diversi inediti, collaborando anche con uno degli autori di Kanye West “Ye” nel suo ultimo singolo “Going Down”. Ad X Factor 2024 aveva incantato con la sua voce e la sua capacità di tenere il palco, ora però El Ma è pronta ad affrontare nuove sfide.

Elmira Marinova, o più semplicemente El Ma, sbarca a Capodanno in Musica: “Questo mondo è spettacolare”

“Questo mondo è spettacolare”, aveva detto in una intervista rilasciata durante l’ultima edizione di X Factor, spendendo parole al miele per gli autori, i coach e i colleghi del programma. “Tutti sono gentilissimi e questa esperienza a X Factor per me è stata indimenticabile”.

Clementino, chi è: "Sono stato sopraffatto dalla cocaina in passato"/ "Mi sono ritrovato in comunità"

“Ho visto tanti amici, fatto molte amicizie e soprattutto ho imparato tante cose. Un esempio? Prima non parlavo italiano, adesso invece lo parlo. Cosa mi aspetto dalla mia carriera? Diventare una popstar…”, ha detto con un filo di ironia El Ma. In fondo però la giovane Elmira ci crede davvero ed è giusto così. Le potenzialità per fare bene non le mancano e gli ultimi mesi ne sono la dimostrazione.