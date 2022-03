El Monac, chi è il fidanzato di Lorena Cesarini?/ I primi scatti insieme nel 2019

Lorena Cesarini, chi è il fidanzato misterioso?

Lorena Cesarini, attrice della serie “Suburra”, mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata. Sappiamo, scorrendo le foto dei suoi profili social, che è fidanzata con un ragazzo, su cui mantiene il massimo riserbo. Non sappiamo il suo nome, ma su Instagram si fa cercare con il nome El_Monac1. Dalle foto pubblicate sembra anche che abbia un figlio, nato da una precedente relazione. Non conosciamo molte informazioni sulla storia d’amore dell’attrice con il compagno, ma le prime foto di coppia risalgono al 2019. “Sei il mio cuore. Buon Compleanno coremì”, ha scritto l’attrice il 18 ottobre 2020, in occasione del compagno del fidanzato. L’ultima foto di coppia, invece, è stata pubblicata ad agosto 2021 dal fidanzato dell’attrice: “Sei la mia felicità”.

Lorena Cesarini sogna una famiglia con il fidanzato

Durante un’intervista a “The Italian reve”, datata luglio 2021, Lorena Cesarini ha parlato del suo compagno e dei loro progetti per il futuro: “Forse è grazie all’amore che c’è fra me e il mio fidanzato che ho scoperto il desiderio di voler creare una famiglia, di dare vita all’amore che c’è fra noi”. L’attrice ha avuto un grande esempio di famiglia e di amore: i suoi genitori, papà italiano e mamma senegalese, sono stati molto innamorati, come ha raccontato in diverse interviste. Il padre, infatti, dopo il colpo di fulmine iniziale ha fatto di tutto per conquistare la futura moglie. Purtroppo l’uomo è morto quando Lorena aveva solo dodici anni.

