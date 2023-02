Elaina Coker, chi è la moglie di J-Ax/ Il figlio Nicolas: “È me all’ennesima potenza”

Chi è Elaina Coker, la moglie di J-Ax

Elaina Coker è la moglie di J-Ax, tra i big in gara al Festival di Sanremo 2023 come Articolo 31 insieme a Dj Jad. J-Ax ha incontrato Elaina, modella americana classe 1977, in un momento molto difficile della sua vita: “Ci siamo conosciuti a Milano, a una cena. Ho cominciato a uscire solo per vederla. Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga”, ha detto il rapper al Corriere della Sera. I due si sono sposati il 28 aprile 2007, con una cerimonia molto intima.

Le foto del loro matrimonio sono state pubblicate da J-Ax a distanza di 14 anni: “Quando ho raccolto il materiale per l’Axchivio mi sono imbattuto nelle foto del matrimonio con Elaina Coker… Le ho tenute per la settimana del nostro anniversario ed ecco a voi la prima, con i Gemelli Diversi. Il vostro compito è ora difficile: trovare l’outfit più zarro”, ha scritto su Instagram, mostrando per la prima volta le foto di quel giorno.

Elaina Coker e J-Ax: il figlio Nicolas

Nel febbraio 2017 Elaina Coker e J-Ax sono diventati genitori del loro primo figlio, Nicolas. Al figlio, J-Ax ha dedicato la canzone “Tutto tua madre”, in cui ripercorre le difficoltà incontrate nell’avere un figlio e la gioia della nascita. “Non delego ad altri la possibilità di vivere questi momenti. Essere papà è l’unico privilegio che il successo non ti può dare. Solo la vita ti può la possibilità di essere presente nella vita di tuo figlio e di vivere questi momenti che non tornano più”, ha detto J-Ax nel salotto di Verissimo, rivelando di essere un padre molto presente per il figlio. E ha aggiunto: “È un tornado, è me all’ennesima potenza”. Poi aveva rivelato un aneddoto sul figlio e sul singolo “Ostia Lido”: “Gli ho fatto sentire tre brani tra cui Ostia Lido, continuava a chiedermi di sentire “che balla che balla”. Ho pensato che se piaceva a lui che aveva 2 anni sarebbe stata una canzone che avrebbe spaccato. E aveva ragione. Sarà lui il mio art director. Sceglierà le canzoni che finiscono nei miei dischi”.

