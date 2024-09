Elaina Coker è conosciuta per essere la moglie di J-Ax, che di professione è rapper, produttore musicale e ex leader degli Articoli 31. Nella vita di tutti i giorni, Elaina Coker vive in disparte e la sua relazione con J-Ax non popola le prime pagine dei settimanali di gossip. Come accade di solito, sono tanti i personaggi dello spettacolo che preferiscono non esporsi e dare in pasta alla stampa la propria vita privata e Elaina Coker ha scelto proprio questa via. Di lei, cosa fa e qual è la sua professione si conosce poco o nulla. Nonostante questo piccolo dettaglio, con alcune informazioni che sono trapelate in rete, siamo in grado di approfondire qualcosa sulla vita fuori dalle scene di Elaina Coker.

Oltre che essere moglie di J-Ax, la coppia ha messo al mondo anche un figlio nel 2017. Si sono sposati in gran segreto nel 2007 dopo una relazione lunga e che, per l’appunto, non è mai stata vissuta sotto le luci della ribalta. Anche sui rispettivi profili social, sono poche le foto di famiglia come sparute lo sono anche sui giornali.

Elaina Coker, che lavoro fa la moglie di J-Ax

Le voci rivelano che Elaina Coker è di professione è una modella. Ha origini americane ed è arrivata in Italia dalla Florida per sfondare nel mondo della moda e diventare una top model internazionale, ma non sappiamo altro. È bruna, alta ed ha un fisico magro e slanciato. Ha incontrato J-Ax a pochi mesi dal suo arrivo nel nostro Paese. Da quel primo incontro ha deciso di dedicarsi solo alla sua relazione, sfuggendo dalla vita mondana.

Non si concede volentieri le luci della ribalta e non rilascia interviste. Una scelta per rispettare il desiderio del suo compagno che, da sempre, non ha mai visto di buon occhio la sovraesposizione mediatica. Una scelta che è stata portata avanti con fierezza dato che, ancora oggi, è difficile apprendere notizie su di lei attraverso i social network. Anche il loro matrimonio è stato celebrato in gran segreto, tanto è vero che i giornali hanno appreso del lieto evento solo a cerimonia già finita.

Elaina Coker e J-Ax: “due sopravvissuti ad uno stile di vita estremo”

I due si sono sposati nel 2007, e in rete non sono disponibili foto dato che sono pochi gli scatti di coppia che J-Ax condivide sui social. Il rapper non ama esibire il suo stile di vita e perché ha un senso di protezione verso Elaina Coker e il figlio. Nicolas è arrivato a nove anni dopo il sì. Si tratta di una decisione voluta da entrambi, come ha motivato lo stesso J-Ax in una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair.

“Io e mia moglie siamo due sopravvissuti ad uno stile di vita estremo e specialmente io, prima di avere un figlio, devo avere una stabilità psicologica tale da riuscire a mollare J-Ax e la sua vita”, ha confessato. Proprio al figlio e alla moglie, l’artista ha dedicato Tutta sua madre. La canzone percorre le difficoltà incontrata nell’avere un figlio, mettendosi a nudo tra aborto, finzioni, e la gioia della nascita.