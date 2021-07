Elaina Coker e Nicolas, moglie e figlio J-Ax/ Il dramma dell’aborto, poi il miracolo

Elaina Coker è la moglie del celebre cantante J-Ax. La coppia è salita all’altare qualche anno fa, nel 2017, dopo una lunghissima relazione. J-Ax ed Elaina Coker, infatti, si sono incontrati per la prima volta nel 2004, quando sono stati presentati ad un evento da alcuni amici e conoscenti in comune. Ma cosa fa nella vita la moglie di J-Ax? Stando alle informazioni reperite in rete, Elaina Coker lavora come modella e fotografa. Quando ha incontrato J-Ax per la prima volta ha capito che sarebbe stato l’uomo della sua vita. Il cantante, allo stesso modo, è rimasto letteralmente ammaliato da Elaina fin dal primo incontro e dopo non molto tempo sono andati a convivere. L’arrivo della Coker nella vita di J-Ax ha cambiato completamente la vita del cantante, che è riuscito a mettersi definitivamente alle spalle un periodo personale molto difficile.

Elaina Coker e Nicolas, il figlio di J-Ax nato grazie alla fecondazione assistita

Elaina Coker e J-Ax hanno costruito una bellissima storia d’amore. Il cantante ha ritrovato slancio e stimoli dopo un momento a dir poco complicato e si è dedicato agli sport estremi. J-Ax, tra le altre cose, ha rivelato di essersi appassionato al bungee-jumping. Da Elaina, nel 2017, ha avuto il suo primo figlio, Nicolas. Il bambino è nato grazie alla fecondazione assistita, come spiegato dallo stesso cantante in alcune interviste. La coppia, prima del “miracolo”, ha dovuto fare i conti con il dolore e il trauma dell’aborto.

