Elecktra Bionic nuovo concorrente al Grande Fratello Vip?/ La vincitrice Drag Race Italia: “Magari…”

Elecktra Bionic sogna il Grande Fratello VIP. Dopo aver vinto la prima edizione italiana di Drag Race ambisce all’ingresso nella casa più spiata di Italia. Nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la vincitrice dello show in onda su Discovery Plus, ha ammesso di avere grandi ambizioni per il prosieguo della sua carriera nel mondo della tv. In attesa di raggiungere i suoi obiettivi, Elecktra si gode le soddisfazioni del momento e ringrazia chi l’ha supportata in questi anni: “Parto dalla mia titolare Sara che mi ha dato l’ora libera in pieno delirio delle feste e le devo tanto, oltre ad avermi insegnato un mestiere oltre due anni fa”. Il personaggio di Elecktra Bionic, che le ha permesso di vincere la prima edizione di Drag Race Italia, è nato nove anni fa sul palcoscenico, ma nel frattempo Mattia (il suo vero nome) si è destreggiato tra esibizioni serali e lavoro diurno.

Elecktra Bionic ‘chiama’ Alfonso Signorini: “Grande Fratello Vip? Magari”

Elecktra Bionic, dunque, ha già le idee chiare per il suo futuro. E dopo aver portato a casa il titolo di vincitrice di Drag Race Italia, sembra fare più di un pensiero al Grande Fratello VIP. E con le sue dichiarazioni rilasciate nell’intervista a Vanity Fair, ha mandato una sorta di candidatura al conduttore Alfonso Signorini, magari per la prossima edizione del reality: “Per il momento vorrei continuare così – ha affermato Elecktra – magari partecipando al Grande Fratello Vip in drag…”. Chissà se alla sua richiesta farà seguito un riscontro da parte dei vertici del GF VIP.

