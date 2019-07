Elementary 7/ Anticipazioni 17 luglio: tornano Sherlock Holmes e Joan Watson

Questa sera, mercoledì 17 giugno, alle 21.20 su Rai 2 tornano le avventure moderne di Sherlock Holmes e Joan Watson, rispettivamente interpretati da Jonny Lee Miller e Lucy Liu. Debutta, infatti, in prima tv la settima e ultima stagione di “Elementary”, la serie creata da Rob Doherty e ispirata liberamente ai romanzi di Sir Arthur Conan Doyle. La prima stagione di “Elementary” ha debuttato nel 2012, presentandoci uno Sherlock Holmes in cerca di un rifugio a New York a causa della sua dipendenza da alcool e droghe e una dottoressa Joan Watson con il difficile compito di far rigare dritto l’investigatore. La sesta stagione si è conclusa con un’incredibile colpo di scena. Holmes ha confessato l’omicidio di Michael per proteggere la principale sospettata, Joan, ed è tornato a vivere a Londra. Ma la sua fedele partner lo ha seguito fino a Baker Street. Infine i due protagonisti hanno finalmente ammesso i sentimenti che provano l’uno per l’altra. Nella settima stagione, al fianco dei due protagonisti, ritroveremo il capitano Thomas Gregson (Aidan Quinn) e il detective Marcus Bell (John Michale Hill).

ELEMENTARY 7, ANTICIPAZIONI DEL 17 LUGLIO 2019

EPISODIO 1, “LE ULTERIORI AVVENTURE” – Il nuovo incarico di Sherlock Holmes e Joan Watson come consulenti di Scotland Yard a Londra li porta a investigare sull’aggressione e poi sulla morte di una popolare modella. Intanto a New York, il detective Marcus Bell cerca di convincere il Capitano Gregson dell’importanza di fare pace con i suoi ex consulenti e amici. Poco dopo, Bell contatta Holmes e Watson per informarli che il Capitano è in condizioni critiche dopo una sparatoria.

EPISODIO 2, “UN COLPO ALL’ADDOME” – Sherlock Holmes e Joan Watson tornano a New York per indagare su quanto accaduto al capitano Gregson. Ma a causa della confessione di Holmes per un omicidio che non ha commesso, i due sono costretti a mantenere un basso profilo per non finire in prigione. Le indagini li conducono in un mondo di giovani criminali legati a un possibile complotto terroristico.



