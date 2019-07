ELEMENTARY 7/ Anticipazioni del 24 luglio 2019: Holmes verrà scagionato?

ELEMENTARY 7, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 24 luglio 2019, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi della serie Elementary 7, in prima visione assoluta. Saranno il terzo e il quarto, dal titolo “Il prezzo dell’ammissione” e “Semaforo rosso, semaforo verde“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo aver risolto un caso minore dai risvolti inaspettati, Sherlock (Jonny Lee Miller) si unisce a Watson (Lucy Liu) per indagare su un attacco subito da Lola Quinn (Maritza Veer), una modella aggredita con l’acido da un misterioso rapinatore. Intanto, Marcus (Jon Michael Hill) smaschera due pericolosi assassini che si sono scambiati i delitti da compiere per avere un alibi di ferro. Appurato che la rapina non era il movente dell’attacco, Sherlock viene informato che Lola si è suicidata. Si scopre poi che la vittima è collegata con la facoltosa Ruby Carville (Saffron Burrows), paparazzata in atteggiamenti equivoci con Lola. Nel frattempo, Marcus rivela a Gregson (Aidan Quinn) di conoscere il vero motivo della confessione di Sherlock e gli impone di trovare il modo per riavvicinarsi ai suoi ex collaboratori. La Carville invece svela ai due investigatori che in realtà Lola era sua figlia. Sherlock intuisce poi che Lola è stata aggredita dal suo chirurgo plastico, per nascondere un errore fatto durante un intervento estetico. Quella sera, Marcus avvisa i due amici che qualcuno ha sparato a gregson e che è grave.

Watson ritorna nel suo vecchio appartamento di New York, ma nasconde il fatto che Sherlock l’abbia seguita. Grazie ai pochi indizi a disposizione, i due scoprono che la scena del crimine è un campo da football: Sherlock trova anche un cadavere mummificato nascosto dietro una parete ed intuisce che il Capitano stava indagando sul caso. La vittima è inoltre il figlio di un Sergente scomparso mesi prima in modo misterioso: il poliziotto rivela a Marcus che il figlio era una mela marcia e che aveva creato diversi problemi a scuola. Recuperata un’auto che aveva rubato, Sherlock scopre che Tim stava organizzando un attacco terroristico con una bomba artigianale. Convinto da Watson, Sherlock decide inoltre di rischiare l’arresto solo per fare visita a Gregson. Watson invece trova un filmato sul rapimento di Tim e scopre che l’assassino è Patrick Meers (Mac Brandt): lo stesso uomo che ha sparato al Capitano. Watson però crede che fosse coinvolto anche in un gruppo terroristico e Sherlock le chiede di rimanere in città per indagare ancora. Il giorno dopo l’investigatore si costituisce per l’omicidio di Rowen.

ELEMENTARY 7, ANTICIPAZIONI DEL 24 LUGLIO 2019

EPISODIO 3, “IL PREZZO DELL’AMMISSIONE” – Dopo essersi costituito di sua spontanea volontà, Sherlock dovrà usare qualsiasi mezzo a sua disposizione per riuscire ad ottenere un rientro legale negli Stati Uniti. Pur di ricevere il nullaosta, l’investigatore arriverà anche a parlare del particolare collegamento fra suo padre e l’FBI. Intanto, Watson si unisce a Bell per indagare su un omicidio avvenuto in una struttura adibita allo stoccaggio. In base alle informazioni, diversi clienti facoltosi si avvalgono del posto per nascondere tutti i tipi di oggetti che vogliono nascondere agli agenti della Dogana.

EPISODIO 4, “SEMAFORO ROSSO, SEMAFORO VERDE” – Una bomba esplode nei pressi di un’intersezione stradale di Londra e provoca un incidente particolare che coinvolge i guidatori fermi per il traffico. Sherlock e Watson indagano per scoprire chi potrebbe aver manipolato i semafoti e trovare degli elementi utili per stabilire il possibile coinvolgimento dei terroristi. Intanto, il Capitano Gregson recupera le sue forze dopo aver rischiato la vita a causa della sparatoria avvenuta tempo prima. Nonostante non possa agire sul campo, sarà comunque il punto fermo per i due protagonisti e dirà la sua in merito al caso. I sospetto di Gregson, Sherlock e Watson è che dietro il recente attacco ci sia un piano più grande e pericoloso.



