Elena Ballerini è Christina Aguilera, Tale e quale show 2022/ Malgioglio la stronca ma…

Elena Ballerini, nuova imitazione a Tale e Quale Show 2022: deve imitare Christina Aguilera

Elena Ballerini sarà Christina Aguilera nella settima puntata di Tale e Quale Show 2022. Una prova abbastanza complicata, ma che potrebbe lanciarla ai vertici della classifica del programma. La concorrente ha dimostrato di possedere qualità importanti nel corso di queste settimane e inevitabilmente le aspettative sono molto alte. Specialmente dopo le bocciature della sesta puntata, quando con la sua Maria Callas ha riscosso giudizi non del tutto benevoli.

Ad esempio, Cristiano Malgioglio, le ha detto di aver completamento distrutto un personaggio intoccabile. Parole dure, come sempre, quelle del giudice di Tale e Quale Show, in contrasto però coi pareri entusiastici di Loretta e Giorgio Panariello. Riuscirà Elena a mettere d’accordo tutti nella puntata di questa sera? Nel corso della settimana ha lavorato in modo certosino per realizzare un’imitazione coi fiocchi. Adesso tocca a lei.

Elena Ballerini si trasforma in Christina Aguilera per dimenticare la ‘divina’ Callas

“Hai fatto una Maria Callas che l’hai completamente distrutta. Hai cantato come la Ballerini, imitare Maria è stato un peccato enorme”, il giudizio spietato di Malgioglio nel corso della sesta puntata di Tale e Quale Show 2022. Elena, questa sera, vuole convincere anche e soprattutto lui e si affida al trucco e alle sue qualità di imitatrice per ottenere un punteggio più alto.

Per quanto ci riguarda, in queste puntate Elena Ballerini non ha mai sfigurato e nonostante qualche sbavatura, inevitabile e comprensibile, ha sempre ben figurato. Chissà se nei panni di Christina Aguilera riuscirà a compiere qualche passo avanti o se, invece, ancora una volta, dovrà fare i conti con le stroncature di Malgioglio.

