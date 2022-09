Elena Ballerini/ “Tale e Quale Show 2022? Ho convinto Carlo Conti con 15 personaggi”

Elena Ballerini da “Mezzogiorno in famiglia” a Tale e Quale Show 2022

Elena Ballerini è una delle concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show 2022, il varietà di successo condotto da Carlo Conti in partenza da venerdì 30 settembre 2022 su Rai1. Tra le new entry di questa edizioni c’è anche la cantante e conduttrice che, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha confessato: “vorrei rendere omaggio a Maria Callas. Invece non mi piacerebbe imitare un uomo perché ho una voce piuttosto femminile”. Non solo, la conduttrice ha rivelato come è riuscita a convincere Carlo Conti a prenderla nel cast: ” credo di averlo convinto mandandogli l’imitazione di almeno 15 personaggi!”.

L’arrivo a Tale e Quale Show segna un bel colpo per la giovanissima conduttrice e cantautrice che sin da bambina si è dedicata alo studio del canto. All’età di 16, infatti, inizia a muovere i primi passi nel mondo dei musical partecipando a Il Fantasma dell’Opera, Cats ed Evita. Nel 2011, invece, debutta in televisione come cantautrice nella trasmissione La terra delle meraviglie, e nel videoclip di una canzone da lei interpretata e scritta, dal titolo Scacco Matto, trasmesso su Rai 1 Note.

Chi è Elena Ballerini, nuova concorrente di Tale e Quale Show 2022

Elena Ballerini si fa conoscere dal grande pubblico nel 2012 quando diventa inviata per il programma La TV Ribelle, magazine per ragazzi, in onda su Rai Gulp, canale per cui conduce anche la prima edizione di Gulp cinema. Non solo, sempre nel 2012 debutta come attrice nella miniserie “Un matrimonio” diretta da Pupi Avati. L’anno dopo, nel 2013, approda a Rai2 dove conduce “Leggende rock”, mentre sul grande schermo la ritroviamo nella commedia “Maldamore” diretta da Angelo Longoni con protagonista Luca Zingaretti. Sulla scia del successo diventa inviata per quattro stagioni di “Mezzogiorno in famiglia”.

Non solo televisione, visto che Elena prosegue anche la sua carriera di cantautrice pubblicando nel 2015 il brano “Se dimentico”, mentre nello stesso anno Rai2 trasmette in diretta la sua interpretazione dell’aria del musical The Phantom of the Opera. E ancora: nel 2018 pubblica il suo primo libro dal titolo “Come non darla…vinta”. Dopo un periodo di pausa dal piccolo schermo per la nascita della prima figlia, Elena dallo scorso anno è tornata in tv nel programma “Citofonare Rai2” di Simona Ventura e Paola Perego.











