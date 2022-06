Elena Bellò, migliore italiana a Golden Gala: 3° posto in 800m/ “Testa a Olimpiadi”

Elena Bellò è stata tra le protagoniste del Golden Gala Pietro Mennea 2022: la venticinquenne vicentina ha brillato nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma tanto da essere la migliore tra gli italiani. Il successo è stato ottenuto agli 800 m, dove ha guadagnato un glorioso terzo posto alle spalle della ineguagliabile americana Athing Mu (1’57”01) e della transalpina Renelle Lamote (1’58”48). Il tempo dell’azzurra è stato di 1’58”97. Un risultato straordinario, dato che nella sua carriera non era mai scesa sotto i due secondi.

Ad applaudirla dagli spalti, come riportato da Il Gazzettino, c’erano ovviamente il papà Paolo e la mamma Ornella, che l’hanno sempre sostenuta nella sua attività sportiva: dagli inizi nella ginnastica ritmica fino al passaggio all’atletica, con cui si sta togliendo non poche soddisfazioni. È infatti stata campionessa ai Mediterranei under 23 di Jesolo 2018 e vicecampionessa alle Gymnasiadi di Brasilia 2013. Inoltre è campionessa nazionale indoor in carica, sempre negli 800 m (titolo vinto agli italiani assoluti indoor di Ancona 2018).

Elena Bellò, migliore italiana a Golden Gala: 3° posto in 800m. La soddisfazione dell’atleta

“Questo tempo vale tantissimo, lo aspettavo da un anno. Finalmente è arrivato. Ero consapevole di valerlo, ma volevo dimostrarlo. Sono soddisfatta, penso di aver gestito bene la gara. Al posto giusto nel momento giusto. E sono contenta di come sono arrivata: non sento l’acido lattico, sono orgogliosa. L’adrenalina mi ha fatto togliere tutte le fatiche”, così Elena Bellò, la migliore italiana al Golden Gala Pietro Mennea 2022, ha commentato il terzo posto ottenuto agli 800 m ai microfoni dei canali della Fidal.

“Le scelte degli ultimi anni sono state premiate. Sono seguita da Alessandro Simonelli. Abbiamo iniziato un percorso a ottobre 2020 e due anni di conoscenza hanno permesso di perfezionare il progetto. Adesso il mio obiettivo sono le prossime Olimpiadi”, ha concluso la venticinquenne vicentina.











