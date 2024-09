DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2024 BRUXELLES: LA PROTAGONISTA

Indichiamo Larissa Iapichino come protagonista nella diretta Diamond League 2024 Bruxelles, e lo facciamo anche per quell’intervista che, dopo le Olimpiadi, qualcuno aveva interpretato come la volontà della fiorentina di smettere con l’atletica, o comunque di ritirarsi dalle scene per un be po’. La stessa Larissa Iapichino però, pur non nascondendo l’amarezza per un quarto posto alle Olimpiadi che sperava potesse essere un risultato migliore, ha fatto sapere che la pausa di cui aveva parlato si riferisse solo ai Meeting seguenti, affermando da subito di essere intenzionata a gareggiare alla Diamond League 2024 Bruxelles.

Del resto i risultati di Larissa Iapichino sono ottimi anche nella Diamond League: quest’anno la fiorentina ha vinto la tappa di Parigi saltando 6.82 mentre nel 2023 si era assicurata addirittura tre prove, primeggiando nella sua Firenze (al Golden Gala) in 6.79, poi a Stoccolma con 6.67 ma soprattutto a Monaco con un ottimo 6.95, che gli era anche valso il record nazionale Under 23. Nelle tappe in cui Larissa Iapichino è stata invece assente, le vittorie nel salto in lungo sono andate a Malaika Mihambo a Londra e Tara Davis-Woodhall al Golden Gala; ora vedremo come l’azzurra si comporterà nel suo ritorno in pedana. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIAMOND LEAGUE 2024 BRUXELLES IN STREAMING VIDEO TV

Sarà sempre Rai Sport a mandare in onda la diretta Diamond League 2024 Bruxelles, anche per la giornata di oggi dunque l’appuntamento con la grande atletica sarà in chiaro e potrete seguirlo anche in diretta streaming video, come sempre attraverso il sito di Rai Play o la sua relativa applicazione. Ricordiamo poi che la diretta Diamond League 2024 Bruxelles è disponibile anche agli abbonati della televisione satellitare, sul canale Sky Sport Arena (numero 204 del decoder) e dunque anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DIAMOND LEAGUE 2024 BRUXELLES

ULTIMO GIORNO DELLE FINALI!

La diretta Diamond League 2024 Bruxelles ci fa compagnia anche oggi: siamo arrivati a sabato 14 settembre, giornata conclusiva del Memorial Van Damme che, iniziato ieri, rappresenta di fatto le finali di questo circuito del Diamante, con gli atleti presenti qui che si sono qualificati secondo i risultati ottenuti nelle tappe precedenti. Ci sarà anche un po’ di Italia nella diretta Diamond League 2024 Bruxelles, soprattutto oggi: ieri era presente Mattia Furlani nel salto in alto, questa volta ci attendono invece quattro atleti con buone possibilità e allora scopriremo tra poco come andranno le cose nel Memorial Van Damme.

Noi possiamo ricordare che la diretta Diamond League 2024 Bruxelles è appunto l’ultima tappa di un percorso iniziato a Xiamen, in Cina, e che ci ha condotto anche al Golden Gala di Roma poco tempo fa; la grande atletica ha poi fatto tappa alle Olimpiadi, naturalmente, ma prima ancora c’erano stati gli Europei sempre nella nostra capitale, insomma è stato davvero un grande anno e adesso si vede la conclusione, dunque aspettando che le gare della diretta Diamond League 2024 Bruxelles prendano il via andiamo a scoprire quali saranno gli italiani che competeranno tra poche ore nel Memorial Van Damme.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2024 BRUXELLES: OGGI QUATTRO ITALIANI

La diretta Diamond League 2024 Bruxelles inizia di fatto alle ore 18:52 con il lancio del giavellotto femminile, anche se prima ci saranno delle competizioni nazionali o giovanili; il primo appuntamento con gli italiani scatta alle ore 19:32 quando in pedana salirà Leonardo Fabbri, campione europeo e vice campione mondiale che vuole riscattare la delusione alle Olimpiadi. Alle ore 20:20 ecco invece Gianmarco Tamberi nel salto in alto: vincitore della Diamond League Silesia e a caccia del Diamante per la terza volta in carriera, anche Gimbo ha nel mirino la “cancellazione” della sfortuna nera che lo ha colpito a Parigi.

Il salto in lungo femminile, alle ore 20:52, vedrà impegnata Larissa Iapichino che dopo il quarto posto alle Olimpiadi, risultato considerato amaro, ha deciso di prendersi una pausa saltando anche il Golden Gala di casa nostra; infine i 400 ostacoli femminili, ultima gara nel programma della diretta Diamond League 2024 Bruxelles (ore 20:52) con Ayomide Folorunso, la cui stagione sicuramente non è stata all’altezza delle aspettative ma che potrebbe avere un ultimo guizzo stasera. Manca sempre meno al via delle gare di questo intrigante Memorial Van Damme, iniziamo a metterci comodi…