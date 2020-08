Elena Bonetti/ “Assegno universale per i figli per tagliare le tasse a ceto medio”

Pronto l’assegno unico per le famiglie: a partire dal 1° gennaio 2021 sarà disponibile il contributo destinato a chiunque abbia figlia, dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni. C’è da valutare il discorso copertura, mancherebbero risorse per 7 miliardi, ma la strada è tracciata. Soddisfatto il ministro Elena Bonetti ai microfoni di Repubblica: «Se l’assegno unico e universale è una priorità del governo, come credo, occorre metterlo al centro della riforma fiscale. Le risorse si possono e devono trovare. È un impegno preso davanti al Paese». La titolare del ministero della Famiglia ha spiegato che Italia Viva ha presentato un piano di riforma fiscale – 8 mila euro di minimo esente, semplificazione, tre aliquote – che porterebbe «minore evasione e maggiore gettito e potremo abbassare le tasse», così da poter archiviare il dossier coperture.

ELENA BONETTI: “PRONTA A SCRIVERE DECRETI ATTUATIVI”

Elena Bonetti ha invocato una celere approvazione in Senato della legge delega, contando sulla grande condivisione di tutte le forze politiche: «Io sono pronta — con i ministri del Lavoro Catalfo e dell’Economia Gualtieri — a scrivere i decreti attuativi in autunno. Ricordiamo che il Family Act è stato il primo provvedimento approvato dal governo dopo la fine del lockdown, l’11 giugno: un segno concreto e significativo per un Paese che aspettava da anni la riforma delle politiche familiari». L’esponente di Italia Viva si è poi soffermata sul bonus casalinghe, finito al centro delle polemiche per lo stanziamento di appena 3 milioni di euro: «Si tratta di un progetto di formazione su piattaforma, sulla falsariga di quello spagnolo. Altro che caffè. Contiamo di aiutare molte donne che sono in casa e non sempre per scelta con la formazione finanziaria e digitale. Sono pari opportunità e fondi mai stanziati prima».



