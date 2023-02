Elena Bruselles e Luana Costantini morte in casa/ Le ombre sullo “sciamano Shekhinà”

La morte di Elena Bruselles e Luana Costantini, madre e figlia di 83 e 54 anni trovate senza vita in casa a Roma, è ancora un giallo. Secondo la ricostruzione fatta all’esito di un primo esame sui cadaveri, l’anziana sarebbe deceduta almeno un mese prima del ritrovamento (il corpo si sarebbe presentato in condizioni di mummificazione), e il decesso della più giovane delle vittime sarebbe intervenuto nelle settimane successive. Luana Costantini, stando a quanto finora emerso, avrebbe quindi vissuto per un certo periodo con il cadavere della madre all’interno dell’abitazione in cui poi sarebbe morta anche lei. In circostanze che ancora non risultano chiarite. Si tratta di un mistero su cui si addensano numerosi interrogativi e in cui spiccherebbe una oscura ipotesi legata alla presunta influenza del mondo dell’esoterismo nella sorte drammatica delle due donne.

Cosa è successo ad Elena Bruselles e a Luana Costantini? La storia ha contorni ancora indecifrati in cui, riporta Chi l’ha visto? che oggi torna sul caso, apparirebbe sempre più centrale la figura di Paolo Rosafio, compagno della 54enne e sedicente sciamano noto in un gruppo social dedicato al paranormale con lo pseudonimo Shekhinà Shekhinà. Per circa un anno e mezzo, l’uomo avrebbe convissuto con le due donne per poi lasciare l’appartamento il 29 dicembre scorso, data confermata dal suo legale che sottolinea la sua dichiarata estraneità alla vicenda. Rosafio, sentito come persona informata sui fatti e non indagato, avrebbe detto di essersi recato in Puglia, sua regione d’origine, per il Capodanno con la prospettiva di fare ritorno nella Capitale dopo le feste. Per questo, secondo la sua versione, gli inquirenti avrebbero trovato indumenti maschili (suoi) nella casa di Elena Bruselles e Luana Costantini. Ma non è tutto: lo “sciamano” avrebbe inoltre dichiarato che le due donne, al momento della sua partenza, erano ancora in vita.

Il racconto di alcuni testimoni sul caso di Elena Bruselles e Luana Costantini

Nelle ore successive al ritrovamento dei corpi di Elena Bruselles e Luana Costantini, diverse persone avrebbero fornito racconti relativi alla vita delle due donne concentrandosi soprattutto sui presunti “cambiamenti allucinanti” registrati nell’aspetto e nel comportamento della più giovane delle vittime. Un uomo che lavora sotto la loro casa, in particolare, davanti alle telecamere ha dichiarato che Luana Costantini sarebbe apparsa “molto strana”, quasi assente. La 54enne è stata descritta da alcuni conoscenti e residenti della zona come “cambiata” in modo significativo negli ultimi tempi, mostrandosi “trascurata” e sempre più schiva.

“Era dimagrita molto“, ha raccontato a La vita in diretta uno dei testimoni, ma ci sarebbe un’altra questione ora al vaglio degli inquirenti. Secondo un’amica di Luana Costantini, come riportato dal Messaggero, la 54enne sarebbe cambiata drasticamente proprio dopo l’incontro con Paolo Rosafio, il sedicente sciamano Shekhinà Shekhinà diventato suo compagno di vita. Sullo sfondo, diverse testimonianze riporterebbero sospetti su presunte sedute spiritiche consumate all’interno dell’appartamento di madre e figlia, circostanze che troverebbero parziale riscontro nel ritrovamento di materiale riconducibile a riti esoterici. “Non credo a cause naturali dietro la morte di Luana” ha detto a Pomeriggio 5 un amico della donna, sottolineando come invece un decesso del genere potrebbe essere verosimile nel caso di Elena Bruselles, anziana e gravemente malata. Un’altra persona vicina alla 54enne, riporta da La vita in diretta, avrebbe riferito di una presunta seduta spiritica che sarebbe stata effettuata in quella casa a Halloween con l’obiettivo di “evocare quattro morti“. Tale presunto episodio, secondo la testimonianza, avrebbe segnato profondamente Luana Costantini facendola precipitare in uno stato di agitazione visibile e crescente.











