Elena Carletti, figlia Beppe dei Nomadi/ “Si può fare tutto con sacrificio”

Beppe Carletti dei Nomadi oggi sarà a Verissimo e chissà che non parlerà anche della celebre dei suoi due figli, ovvero Elena Carletti. A differenza di quello che ha fatto il padre in questi anni, la figlia non ha di certo seguito le orme della musica o dello spettacolo visto che si è data alla politica. Titolare di una scuola di lingue, Elena Carletti, età 38 anni, è riuscito a vincere le primarie del centrosinistra con oltre l’80% diventando poi sindaco di Novellara. La sua attività politica passa dal consiglio comunale nel 1999, dal ruolo di assessore nel Comune reggiano nel 2002 e nel 2004 e anche dal ruolo di consigliere regionale e presidente della Commissione Scuola e Cultura della Provincia.

Elena Carletti, figlia Beppe dei Nomadi, chi è e cosa fa nella vita?

Come se il suo impegno politico non bastasse, la figlia di Beppe Carletti, la bella Elena, è riuscita anche a firmare alcune canzoni e, in particolare, insieme a Lisa Pietrelli e Massimo Vecchi, ha firmato il testo del singolo Milleanni per i Nomadi di cui è anche fan numero uno. E la sua vita privata? Ha avuto tempo anche per quella visto che ha un compagno, Massimo, e dal loro amore è nato un figlio, il piccolo Nicola, 8 anni, nipote di Beppe Carletti. Il suo moto? “Con fatica e con qualche sacrificio, si può fare tutto”. Dal rapporto del leader dei Nomadi con la moglie è nato anche un altro figlio ma non ci sono notizie a riguardo.

