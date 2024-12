Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi a Verissimo: “Finalmente siamo marito e moglie”

Tra gli ospiti di oggi a Verissimo abbiamo trovato anche la coppia formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, convolata a nozze dopo sei anni di relazione. La ragazza nel corso dell’intervista ha rivelato un retroscena: “Ho sbagliato anche il dito quando mettevo la fede, ora ho realizzato che non è più il mio fidanzato ma che è diventato mio marito, una cosa davvero tanto speciale” ha detto la moglie davanti a Silvia Toffanin su Canale Cinque.

“Abbiamo vissuto tanti momenti complicati, l’amore è questo, tutte le coppie attraversano dei momenti facili e difficili, è proprio lì che si vede però l’amore in una coppia” ha detto Lorenzo Riccardi ora divenuto marito di Claudia Dionigi, con la coppia di Uomini e donne che è riuscita a coronare questo grande sogno. Riguardo all’arrivo di un altro figlio i due si sono detti aperti e speranzosi, chissà che in futuro dunque non possa nascere l’occasione di allargare la famiglia.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi a Verissimo: il videomessaggio di Chiara

La coppia fresca di matrimonio, formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, si è raccontata in quel di Verissimo su Canale Cinque, svelando altre curiosità direttamente dal giorno del matrimonio, rimasto indelebile nella vita della coppia.

“Non riuscivamo a dirci nulla, ho detto qualcosa a mio padre quando abbiamo ballato insieme, eravamo solo con la mano stretta, amo mio papà da morire e sono orgogliosa di avere un papà così” le speciali parole di Claudia Dionigi in quel di Verissimo. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno poi ricevuto la sorpresa di Chiara, la sorella di Lorenzo, che ha mandato un videomessaggio alla coppia: “Vedo mio fratello felice, Claudia lo ha reso una persona davvero diversa, matura, sono la mia vita e amo tutti e tre” ha detto la ragazza riferendosi ovviamente anche alla figlia della coppia nata a Uomini e donne.

