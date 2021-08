Elena Cecchini, fidanzata Elia Viviani/ 9 anni di amore e una passione condivisa

Elia Viviani, ciclista veneto scelto come portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sarà protagonista oggi della gara di ciclismo su pista divisa in quattro prove (alle 8.30 la prima, alle 9.27 la seconda, alle 10.07 la terza e alle 10.55 la quarta). Il nostro rappresentante ha 32 anni ed è fidanzato da nove con Elena Cecchini, anche lei ciclista professionista. Elia abita a Vallese di Oppeano (Verona), mentre Elena è originaria del Friuli, precisamente di Udine. Oltre alla passione per lo sport, i due condividono anche l’amore per la vita all’aria aperta e per gli animali, come appare chiaro anche dal profilo Instagram di lei. Elena è seguita da poco meno di 40 mila follower, mentre Elia è addirittura a quota 227 mila.

Chi è Elena Cecchini, la fidanzata di Elia Viviani

Elena Cecchini ed Elia Viviani hanno un cane, Attila, di razza bulldog. Anche lui compare spesso nelle loro foto, ma il focus, ovviamente, rimane sul loro lavoro. Presenti anche diversi scatti di coppia corredati da dediche scritte direttamente dalla giovane atleta: “Grazie per farmi sentire ogni giorno la donna più fortunata del mondo”, si legge in uno degli ultimi post. Elena è nata nel 1992 e ha iniziato a pedalare fin da piccola. Fa parte del Team Sd Worx ed è associata al gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre. Nel suo palmarès sono presenti tre titoli di campionessa italiana nella categoria élite e una medaglia d’argento agli Europei su strada Under 23. Tra lei ed Elia è scoccata subito la scintilla, e da quel gennaio 2012 i due non si sono più lasciati. Piuttosto riservati per quanto riguarda la loro vita privata, non hanno ancora reso noti i loro progetti per il futuro, anche se è probabile, a questo punto, che il matrimonio sia nei piani.

