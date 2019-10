Elena Ceste, panchina rossa in suo ricordo/ Avrebbe compiuto 42 anni (Pomeriggio 5)

Una nuova panchina rossa è stata inaugurato oggi in ricordo di Elena Ceste, una delle tante vittime di violenza, uccisa dal marito Michele Buoninconti. La panchina, come spiega Atnews, simbolo delle violenze sulle donne, campeggia a Costigliole d’Asti, il paese dove Elena viveva con la sua famiglia. Oggi, proprio da quella panchina saranno in collegamento i genitori della Ceste con Pomeriggio 5, in un giorno doppiamente importante poichè ricorre il 42esimo compleanno della donna uccisa. In merito all’iniziativa legata all’installazione della panchina rossa, è intervenuto il sindaco di Costigliole, Enrico Cavallero lasciando alla sua vice, Tanya Arconi il compito di spiegare il vero significato di questa iniziativa. “Un’amministrazione in quanto istituzione deve farsi portatore di iniziative a contrasto di ogni tipo di violenza sulle donne, per questo motivo abbiamo deciso di installare una nuova panchina rossa nel piazzale della Chiesa di Santa Margherita, un luogo scelto non a caso, ma ricordando un caso che ci ha toccato da vicino, quello di Elena Ceste”, ha spiegato.

ELENA CESTE, OGGI AVREBBE COMPIUTO 42 ANNI

Avrebbe spento proprio oggi le sue prime 42 candeline, eppure la vita di Elena Ceste si è spenta per sempre il 24 gennaio 2014, quando la mamma di quattro figli e moglie di Michele Buoninconti scomparve nel nulla dalla villetta di Costigliole d’Asti. Il marito Michele Buoninconti, vigile del fuoco, raccontò che quella mattina Elena sarebbe uscita presto, quasi nuda nonostante le basse temperature del periodo. Sin da subito però l’attenzione degli inquirenti si incentrò proprio sull’uomo. Il corpo di Elena fu trovato nel rio Mersa, un piccolo canale a due chilometri da Casa Ceste- Buoninconti, 10 mesi dopo la sparizione della donna. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio il marito ad ucciderla e ad occultarne il corpo. Un anno dopo la morte di Elena, Michele viene arrestato con l’accusa di omicidio premeditato e occultamento di cadavere, nonostante le sue dichiarazioni di innocenza. Viene condannato in primo grado con rito abbreviato a 30 anni, condanna confermata anche in Appello. Nel 2018, arriva la condanna in Cassazione: attualmente Michele resta recluso in carcere dove studia per una laurea in economia.

