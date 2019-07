Elena Cianni/ Massimo è pazzo di lei ma… (Temptation Island)

Elena Cianni ha fatto breccia nel cuore di Massimo Colantoni, tanto che i fan di Temptation Island 2019 continuano a discutere sui social dei famosi gemiti. Nella scorsa puntata, la single e il fidanzato di Ilaria Teolis hanno scelto infatti di vivere il loro week end da sogno. Nel vero senso della parola: spa, bagni in piscina ed al mare, tante risate e provocazioni ed infine una cena galante. Il pensiero di lui forse ricadeva ogni tanto sulla fidanzata, ma nulla di più. Tanto che una volta ritornati nelle rispettive stanze, non ha esitato un attimo a convocare la Tentatrice all’esterno, trascorrendo con lei un’ora e venti minuti. Ilaria ha osservato tutto con estrema attenzione, forse nella speranza di poter vedere con certezza un bacio fra loro. Così non è stato, a causa dei punti ciechi presenti in location che hanno dato alla neo coppia la possibilità di sottrarsi alle telecamere. Il rumore dei baci e diversi gemiti hanno spinto tuttavia gli ammiratori a dare per certo che fra Elena e Massimo sia successo qualcosa che va ben oltre la stretta di mano.

Elena Cianni, Temptation Island: un feeling importante e…

Elena Cianni non ha alcun dubbio che fra lei e Massimo Colantoni sia nato un feeling importante a Temptation Island 2019. Per ora il falò di confronto fra lui e la fidanzata Ilaria Teolis ha svelato la scelta di Massimo di mettere in standby la sua storia con la Tentatrice, per scoprire invece che cosa ne sarà del suo futuro con la fidanzata. Su Uomini e Donne Magazine, Elena sottolinea di essere diventata complice del ragazzo romano fin dai primi giorni del programma, nonostante lui avesse inizialmente puntato verso Federica Lepanto. “Credo che si sia sentito compreso e ascolto da me”, ha aggiunto certa di avergli regalato quella serenità di cui ha sempre avuto bisogno. Una delle lamentele più frequenti di Massimo riguarda infatti i continui litigi con la fidanzata, come ha spesso rivelato alla Tentatrice. Elena riuscirà a rivederlo al termine del falò oppure dovrà rimanere a bocca asciutta, dopo essere stata silurata prima del tempo durante il suo week end da sogno?

