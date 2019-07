ELENA CIANNI DI TEMPTATION ISLAND/ Chi è la single che incuriosisce Massimo

Elisa Cianni è una delle tentatrici della sesta edizione di Temptation Island 2019. La ragazza si è fatta notare durante la seconda puntata del reality show dei sentimenti condotto con grandissimo successo da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Elena nel villaggio dei fidanzati ha incuriosito Massimo Colantoni, il fidanzato di Ilaria Teolis. Una vicinanza improvvisa visto che Massimo durante la prima puntata sembrava molto interessato a Federica Lepanto, la vincitrice del Grande Fratello 14. Qualcosa non è andato per il verso giusto tra i due, così Massimo ha preferito spostare la sua attenzione sulla bellissima Elena. I due sono apparsi da subito sulla stessa lunghezza d’onda e questa loro avvicinarsi ha infastidito tantissimo la fidanzata Ilaria che ha cercato così conforto nel single Javier. La bella Elena è stata avvicinata dal fidanzato Massimo dopo che ha scartato Federica, “Dopo ti devo dire una cosa…” – ha detto Massimo ad Elena: “sei pronta ad affrontare questo percorso insieme a me? Vorrei approfondire la tua conoscenza. Tu potresti essere la persona giusta qua dentro”. Non solo il ragazzo si è lasciato andare anche a delle carezze hot arrivando a toccarle il lato b.

Chi è Elena Cianni

Elena Cianni è alla sua prima esperienza televisiva. Temptation Island, infatti, è la prima grande occasione per la ragazza che in passato ha conseguito il diploma presso l’Istituto tecnico per il Turismo dove ha studiato lingue. Successivamente però ha preferito non proseguire la carriera universitaria entrando da subito nel mondo del lavoro. Diversi i mestieri con cui si è confrontata fino a decidere di dedicarsi al mondo del fitness. Oggi Elena è una istruttrice di zumba e reggaeton, ma da qualche mese è stata costretta a rinunciarci a causa di un infortunio. La ragazza ha 31 anni ed è nata in una famiglia numerosa: è la quarta di sei fratelli. Caratterialmente si descrive come una ragazza decisa, determinata, testarda, ma al tempo stesso molto dolce. In passato ha vissuto una lunga convivenza di tre anni terminata a causa di un tradimento. Oggi è felicemente single dopo un relazione di circa un anno e ha deciso di mettersi in gioco partecipando alla sesta edizione del reality show di sentimenti di Canale 5.

