Elena D’Amario e l’amore: “Posso riconoscerlo”

Elena D’Amario non è fidanzata, ma è pronta per innamorarsi: lo ha confessato la stessa ballerina a Verissimo, spiegando di essere maturata al punto tale da poter riconoscere l’amore. “Mi ha regalato gioie e mi ha fatto anche soffrire, è una dualità continua. Ora sono in un momento in cui riuscirei a riconoscerlo, perché finalmente so di cosa avrei bisogno”, ha raccontato la ballerina, impegnata anche ad Amici, nello studio di Silvia Toffanin.

Romano D'Amario e Maria Teresa, chi sono i genitori di Elena D'Amario/ "Siamo diversi ma..."

Di sicuro non è alla ricerca di un amore perfetto, della passione, vuole ben altro. “Vorrei pace e serenità, sentirmi libera di essere, di sorridere al prossimo, di poter esternare anche tramite il mio lavoro chi sono”, ha aggiunto Elena D’Amario.

Elena D’Amario sogna di diventare mamma

La ballerina ha spiegato a Verissimo l’importanza di avere un partner che ti comprenda “e ti veda per quello che sei, senza restrizioni e cambi forzati. Se mi passasse accanto, lo potrei riconoscere”. Elena D’Amario ha poi confessato di voler diventare mamma: “Io l’istinto materno l’ho sempre avuto. Adesso inizia a concretizzarsi questo desiderio. Da quando è nata mia nipote e ho vissuto da vicino questa esperienza, si è fatto più vivo questo desiderio”.

Chi è Massimiliano Caiazzo, ex fidanzato di Elena D'Amario/ Dopo crisi profonda "le strade si sono separate"