Maria Teresa e Romano, chi sono i genitori di Elena D’Amario

Elena D’Amario ha parlato anche del rapporto con i suoi genitori Maria Teresa e Romano a Verissimo, spiegando quanto sono diversi e quanto è diverso il suo rapporto con loro. “Mia madre mi ha sempre seguita, anche se con discrezione. Era super presente, non mi ha mai fatto saltare una lezione, perché la danza era una cosa mia. Io volevo che entrasse, ma lei mi ha sempre lasciata col mio microcosmo che impatta sulla famiglia quando diventa una cosa seria”, ha raccontato la ballerina nello studio di Silvia Toffanin.

Diverso, invece, il suo rapporto con papà Romano: “Non è stato affettuoso a parole e a gesti, perché è un uomo complesso emotivamente”.

Elena D’Amario e il rapporto con papà Romano

“Ha grande pudore nel mostrare i sentimenti. L’ho osservato anche con mia madre. Ma mi ha insegnato che siamo tutti profondamente diversi, quindi quella parola in più che volevo me la dimostrava in altri modi. Oggi l’ho capito”, ha proseguito Elena D’Amario parlando di suo padre Romano a Verissimo.

D’altra parte, ha ammesso che si è “ammorbidito” da quando è diventato nonno: “Questo si è proiettato anche su noi figlie. Anche questa diversità tra di noi mi ha fatto capire che va compresa e vissuta, quindi ora il rapporto sta diventando anche più fisico, ci sono più abbracci e più dimostrazioni di dispiacere quando devi partire…”.