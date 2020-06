Elena D’Amario e Alessio La Padula fidanzati?/ Passeggiata a Napoli: “affiatati e…”

Elena D’Amario e Alessio La Padula sono fidanzati? I due ballerini di Amici tornano al centro del gossip per una foto pubblicata dal portale Isa e Chia. Elena e Alessio, infatti, sono stati pizzicati per le vie di Napoli mentre si concedevano una passeggiata serale. Nella foto pubblicata da Isa e Chi, i due appaiono “affiatati e in sintonia” come scrive lo stesso portale. A pizzicare insieme i due ballerini è stata una lettrice di Isa e Chia. La foto, probabilmente, risale alla serata della finale di Coppa Italia vinta dal Napoli contro la Juventus. Non è la prima volta che sul web circolano rumors su un rapporto speciale che legherebbe la D’Amario e Alessio La Padula. Già nei mesi scorsi, Isa e Chia aveva messo insieme una serie di indizi che lasciavano pensare all’esistenza di una storia d’amore tra i due. La foto pubblicata nelle scorse ore, però, ha scatenato ulteriormente i fans che sognano di vederli insieme.

ELENA D’AMARIO E ALESSIO LA PADULA INSIEME PER IL COMPLEANNO DI LEI?

Elena D’Amario e Alessio La Padula potrebbero così aver trascorso insieme il compleanno di lei. Elena, infatti, ha compiuto gli anni il 17 giugno e, per l’occasione, si è mostrata in tutto il suo splendore in una serie di foto scattate a Capri. “Sono davvero emozionata, fatico a trovare le parole per dire grazie a tutti. Sono grata, sono felice, sono commossa. A chiunque mi abbia dimostrato Amore e vero bene con un pensiero di auguri grazie per essere ogni giorno il motivo per cui sorrido. Famiglia, amici in ogni dove vi amo tanto. Io spero di non deludervi mai ecco“, ha scritto nella didascalia con cui ha condiviso la gioia per il suo compleanno. Nelle foto, la D’Amario appare bellissima e felice. A scattare le immagini sarà stato Alessio?





