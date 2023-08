Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo fidanzati ufficialmente/ Il video in barca insieme fa impazzire il web

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sono fidanzati e non si nascondo più: un video conferma

Ormai non ci sono più dubbi: Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo stanno insieme. Dopo i gossip degli scorsi mesi, la conferma della loro relazione è arrivata dai diretti interessati, che hanno deciso di non nascondersi più e pubblicare su Instagram le immagini del loro amore. Dopo gli scatti che li vedevano insieme a Capri, oggi la ballerina di Amici ha pubblicato un video che non lascia più dubbi e ufficializza la sua storia con l’attore.

Nel video pubblicato su Instagram, Elena e Massimiliano sono seduti al bordo di una barca e si abbracciano romanticamente, mentre guardano il mare di fronte. Un video che lo stesso Caiazzo ha poi ricondiviso sul suo profilo Instagram, dando ulteriore conferma della loro storia d’amore.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, è amore tra la ballerina di Amici e l’attore di Mare Fuori

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo stanno insieme e non si nascondono più, anzi hanno deciso di ufficializzare la loro relazione. La ballerina di Amici sta per fare il suo ritorno su Canale 5 per la nuova edizione del talent, in partenza a settembre, ma anche Massimiliano è molto impegnato. Ricordiamo che è il protagonista della celebre serie televisiva Mare Fuori, che prossimamente tornerà con la sua quarta stagione. Intanto Elena e Massimiliano si godono questi giorni di vacanza, la prima da coppia. Regaleranno ai follower nuove immagini di questo loro amore? Staremo a vedere.

