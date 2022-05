Elena Fachini, chi è la moglie di Teo Teocoli/ “Per anni ha sopportato che…”

Elena Fachini, il matrimonio con Teo Teocoli e la nascita delle figlie

Elena Fachini è la moglie di Teo Teocoli. Della sua vita privata si conoscono pochi dettagli. L’unica volta in cui Elena si è esposta è stata quando ha inviato a sorpresa un messaggio a Mara Venier. E’ avvenuto durante l’ultima ospitata di Teo a Domenica in: rivolta al marito, Elena lo ringrazia “per averla aiutata a essere la donna che è”. I due si sono sposati nel 1985 dopo un lungo corteggiamento da parte di Teo Teocoli. “Io resto convinto che Elena mi abbia stregato. Dal momento in cui l’ho conosciuta ho smesso di fare il latin lover da strapazzo. L’ho fatta finita con le donne, i corteggiamenti, le notti brave”, aveva spiegato. Teo Teocoli e la moglie Elena sono dunque sposati da circa 30 anni e dal loro matrimonio sono nate tre figlie: Anna Adele Letizia, Paola e Chiara. Sia Elena che le sue tre figlie sono persone riservate e distanti dal mondo dello spettacolo. La donna da sempre lontana dal mondo dello spettacolo, ha incontrato Teocoli dell’estate del 1985 in un locale a Milano.

Il comico restò folgorato dalla giovane donna all’epoca 22enne, che dopo un lungo corteggiamento è riuscito a conquistare e con la quale è arrivato all’altare nel 1989, mettendo freno ad una vita di eccessi come lo stesso attore aveva dichiarato: “Ero abbastanza litigioso. Mio padre mi picchiava e non lavorava. Oggi sono cambiato grazie a quattro donne speciali, mia moglie Elena e le mie figlie Anna, Chiara e Paola che m’hanno cosparso di zucchero. Poi per il gusto del teatro in giro per l’Italia. Uscire dalla televisione all’inizio m’ha fatto incavolare ma ora sono felice: canto, racconto storie, mi chiedono di fare Leo Pericoli e Caccamo e io zac glieli faccio”.

Teo Teocoli e l’incontro con la moglie Elena Fachini: “Pe anni ha sopportato…”

Prima di conoscere Elena Fachini, Teo Teocoli aveva avuto una relazione con la cantante Wilma Goich. A quella prima storia ne sono seguite diverse altre, ma l’incontro con quella che sarebbe diventata sua moglie e madre dei suoi figli gli ha fatto mettere definitivamente la testa a posto. In un’intervista Teo Teocoli aveva confessato: “Tutto è cambiato 25 anni fa quando ho conosciuto mia moglie. Io avevo quarant’anni, lei appena ventidue. Per anni ha sopportato che non riuscissi a cambiare vita. Quando mi sono reso conto che così giovane soffriva per amore, mi sono innamorato intensamente”. Elena Teocoli, abita insieme al marito a Varese. I due hanno sempre tenuto la vita privata lontano dai riflettori. I due innamoratissimi sono perfettamente d’accordo su questo punto ed è difficile trovarli agli eventi mondani, impossibile vederli sulle riviste di gossip.

