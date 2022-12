Elena Labate, chi é la moglie di Massimo Ceccherini?/ Si ritirò da L’isola per lei

Mi casa es tu casa ospita Elena Labate, moglie di Massimo Ceccherini

Prosegue l’appuntamento TV di Mi casa es tu casa condotto da Cristiano Malgioglio, con la puntata datata 21 dicembre 2022 su Rai 3, che vede tra gli ospiti Massimo Ceccherini. L’attore e rodato volto tv nonché protagonista del cinema torna quindi a figurare nel piccolo schermo, dopo lo storico trascorso al reality sulla sopravvivenza de L’isola dei famosi 2017. Tra i telespettatori non tutti sanno, forse, che Massimo Ceccherini faccia coppia fissa con Elena Labate, passata al centro del gossip come ormai moglie dell’attore. La donna sembra aver stregato Massimo Ceccherini al punto tale da convincerlo a mobilitarsi per il grande passo sull’altare. Elena Labate mantiene un low-profile della sua vita privata, tenendosi a distanze debite dal mondo dei gossip, anche sui social, dove la donna non ama condividere molto della sua vita quotidiana, se non degli sporadici aggiornamenti della sua vita privata. La moglie di Massimo Ceccherini é originaria di Reggio Calabria.

Un aneddoto a lei legato riguarda L’Isola dei Famosi 2017, quando Massimo Ceccherini partecipò come concorrente al reality dei naufraghi. L’attore toscano abbandonò il reality show dopo un brusco litigio con l’attore Raz Degan e il cantante rapper ed ex Amici, Moreno. Ceccherini accusava, in quella tesa circostanza TV, Degan di aver insultato la moglie Elena Labate. A quanto pare, la coppia ad oggi non avrebbe avuto figli. L’attore, seppur preferendo non esporsi molto sulla sua vita sentimentale, a più riprese ha nominato la sua amata con la nomea di “la mì moglie”, senza però mai aprirsi amenamente sul tanto chiacchierato matrimonio celebrato con lei. Stando alle voci di gossip circolanti nel web sul conto dei due chiacchierati consorti l’ospite a Mi casa es tu casa di Cristiano Malgioglio e l’amata vivono a Cireglio, in provincia di Pistoia.

