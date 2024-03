Il sesso degli angeli, Rai 2/ Trama e cast del film con il parroco Pieraccioni, in onda stasera 15 marzo 2024

Il sesso degli angeli, diretto e interpretato da Leoneardo Pieraccioni

La programmazione di Rai 2 prevede, per la prima serata di venerdì 15 marzo 2024, alle ore 21,20, la messa in onda del film di genere commedia Il sesso degli Angeli. Si tratta di una pellicola realizzata in Italia nel 2022 con la regia di Leonardo Pieraccioni, autore, comico e artista poliedrico, vincitore di un David di Donatello per Il ciclone e i cui film sono tutti grandi successi al botteghino. Pieraccioni si è occupato anche della stesura del soggetto della sceneggiatura, in collaborazione con Filippo Bologna. È stata distribuita al cinema dalla 01 Distribution e ha visto la collaborazione tra gli altri di Fabrizio Lucci che si è occupato della fotografia e di Patrizio Marone che invece ha curato il montaggio.

Nel cast del film Il sesso degli Angeli, oltre al principale protagonista Leonardo Pieraccioni, ci sono anche Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, Massimo Ceccherini, Valentina Pegorer, Massimiliano Vado, Maitè Yanes, Gabriela Giovanardi ed Eva Moore.

La trama del film Il sesso degli angeli: un’eredità alquanto compromettente

Ne Il sesso degli angeli, ci troviamo in una piccola comunità parrocchiale gestita dal parroco don Simone, il quale è costantemente alle prese con delle problematiche strutturali della chiesa a causa di importanti infiltrazioni d’acqua. Le cose degenerano con il passare del tempo e addirittura si arriva al crollo del soffitto. Tuttavia, questa sembra essere una situazione tutt’altro che sfortunata: proprio in quell’istante, arriva una incredibile notizia, ovvero che un suo zio, di nome Waldemaro, gli ha lasciato un’importante eredità e soprattutto un’attività estremamente redditizia in Svizzera.

Il notaio notifica anche delle modalità piuttosto strane, perché Simone non può sapere di che tipologia di attività si tratti e ha tempo sette giorni per accettarla o rifiutarla, altrimenti andrà in eredità al cugino Antonello. A questo punto don Simone non può fare altro che partire alla volta della Svizzera recandosi a Lugano, dove si trova la sede dell’azienda dello zio, portando con sé anche l’irreprensibile sacrestano Giacinto.

Purtroppo, quando arrivano in territorio elvetico, dovranno fare i conti con una incredibile realtà dei fatti: l’attività altri non è che non bordello che in Svizzera è perfettamente legale. Non appena scopre la cosa, è tentato di lasciar perdere tutto e far ritorno in Italia, ma decide di mantenere celata la propria professione di prete e di capire un po’ meglio quello che sta succedendo.

Durante quest’esperienza prova delle cose che non aveva mai provato prima, ovvero un sentimento che lo lega ad una donna di nome Lena e lo stesso avviene anche per il sacrestano che si lega ad un’altra donna che lavorava nel bordello. Per i due questa sarà un’esperienza che sconvolgerà per sempre la loro esistenza…











