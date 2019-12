Elena Melcarne è morta/ Lavorava a Mattino5: “Non ha vinto la sua battaglia”

Elena Melcarne è morta, l’annuncio commosso a Mattino5

Elena Melcarne è morta. Questo è l’annuncio con cui oggi Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno chiuso la puntata di Mattino5. Con la foto di una giovane donna sullo sfondo, bellissima e di bianco vestita, i due conduttori addolorati e con “il cuore spezzato” hanno annunciato la morte di Elena Melcarne a soli 34 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore: “Purtroppo dobbiamo chiudere con una notizia che ci ha spezzato il cuore perché una collaboratrice del desk immagine non è riuscita a vincere la sua battaglia, noi ci stringiamo alla sua famiglia, era giovanissima, i funerali saranno domani a Sesto San Giovanni. Siamo molto dispiaciuti”. La stessa Federica Panicucci ha poi chiuso commossa: “Non ce l’ha fatta contro una malattia, un tumore contro il quale ha lottato per un anno”. La redazione del programma si stringe intorno alla famiglia di Elena Melcarne che aveva solo 34 anni e che fino alla fine ha sperato di non doverle dire addio.

Secondo quanto ha riferito Francesco Vecchi a Mattino5 le esequie si terranno già domani, giovedì 12.00, alle 10.00 nella parrocchia di Santa Maria Assunta e che fino a quel momento la camera ardente si troverà presso l’ospedale di Sesto San Giovanni. A dare annuncio della sua morte sono stati i suoi genitori, i fratelli, i cognati e i nipoti e questo lascia intendere che Elena non fosse sposata.

