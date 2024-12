DIRETTA EMPOLI TORINO, SI APRE COSÌ LA SERIE A

Un anticipo di Serie A tra due squadre a metà classifica. La diretta Empoli Torino si giocherà venerdì 13 dicembre 2024 alle ore 20:45 e potrebbe valere o l’aggancio dei granata ai danni dei toscani a 19 punti oppure l’allungo dei biancazzurri, a meno naturalmente di un pareggio. L’Empoli è reduce da due vittorie importantissime in due competizione diverse. Prima il successo ai rigori in Coppa Italia contro la Fiorentina dopo il 2-2 nei tempi regolamentari e successivamente il perentorio 4-1 al Bentegodi con il Verona. Il Torino sta vivendo una crisi di risultati incredibile, basti pensare che la squadra di Vanoli non vince dall’1-0 con il Como del 25 ottobre. Da lì in poi quattro sconfitte, tutte a zero, e due pareggi con Monza in casa e Genoa fuori.

DOVE VEDERE DIRETTA TV EMPOLI TORINO, STREAMING VIDEO

Buone notizie per chi vorrà vedere la diretta Empoli Torino poiché sarà trasmessa sia su DAZN che su Sky. Per quanto riguarda invece la diretta streaming le opzioni sono le medesime vale a dire l’applicazione di DAZN o Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI TORINO

Proviamo a guardare insieme le probabili formazioni della diretta Empoli Torino. I toscani si schiereranno con il modulo 3-5-2 con Vasquez in porta, difeso dal trio Goglichidze, Ismajli e Viti. Si muoveranno da esterni Gyasi e Pezzella con Anjorin, Maleh e Cacace a centrocampo. In attacco Esposito e Colombo.

Risponde il Torino con il medesimo ruolo degli avversari. Tra i pali Milinkovic-Savic, difesa formata da Walukiewicz, Coco e Masina. A centrocampo spazio a Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis e Lazaro. In avant Adams in coppia con Sanabria.

QUOTE DI EMPOLI TORINO PER LE SCOMMESSE: SU CHI SCOMMETTERE?

Infine andiamo a vedere per quelli i nostri scommettitori i pronostici della diretta Empoli Torino e le quote della partita. I toscani sono i favoriti dato che sono offerti a 2.55. Il pareggio pagato a 3 mentre il 2 in favore dei franta leggermente più alto ovvero 3.10.

Gol o No Gol? Entrambe le squadre a segno si può trovare a 2.25 rispetto all’1.57 del No Gol. Over e Under 2.5 rispettivamente a 3 e 1.40.

