Elena Monorchio, moglie di Luca Barbareschi/ “È un bravo marito e un papà buonissimo”

Si chiama Elena Monorchio la compagna del noto conduttore Luca Barbareschi. La loro è una storia d’amore che dura ormai da circa 10 anni, quando è avvenuto il loro primo incontro. Un istante della loro vita che è stato un vero e proprio segno del destino e che la Monorchio ha spesso descritto come un “colpo di fulmine” a tutti gli effetti. C’è da ricordare che, prima di Elena, Luca Barbareschi era sposato con Patrizia Fachini, dalla quale ha avuto tre figli. Dopo la separazione, Luca ha ritrovato l’amore proprio con la Monorchio, che ha ben 22 anni meno di lui. Un sentimento così travolgente che, nonostante il fallimento del primo matrimonio, Luca non ha avuto paura a risposarsi. Ormai sono trascorsi 10 anni ma della coppia si conosce poco, anche perché entrambi preferiscono rimanere lontani da gossip e riflettori.

Elena Monorchio elogia suo marito Luca Barbareschi: “Bravo marito e papà”

“A sorpresa Luca è un bravo marito, più di quello che si potrebbe pensare.” aveva raccontato Elena Monorchio nella sua unica intervista televisiva concessa a L’Arena nel dicembre 2015. “Ci siamo conosciuti in una piazza estiva a Roma per caso, è stato un colpo di fulmine. Come padre è buonissimo, molto più di me che dice che sono quella cattiva, seria, quella tosta della coppia. Invece lui è buono, se li coccola, fa i regali e ci sta tanto tempo. Evidentemente non ho avuto paura perché abbiamo deciso consapevolmente di fare un figlio dopo tre mesi che ci vedevamo, neanche così assiduamente”, ha poi aggiunto la donna.



