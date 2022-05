Elena Morali choc, truffata come Francesco Chiofalo/ “I negozianti erano d’accordo..”

La pupa e il secchione 2022, Elena Morali derubata: l’amara scoperta

Ha appassionato i telespettatori tornando a intrattenere prendendo parte a La pupa e il secchione 2022 nel ruolo di pupa e ora Elena Morali torna al centro dell’attenzione mediatica, per un importante imprevisto che la coinvolge in queste ore. L’ex naufraga de L’isola dei famosi, nel dettaglio, ha subito un furto mentre si trovava nel mezzo di una vacanza a Sharm el-Sheikh insieme al fidanzato e suo promesso sposo Luigi Mario Favoloso. Alla bella Morali è stata sottratta un’ingente somma di denaro da un conto aperto in comune accordo con la sorella Chiara Morali. Ad avvisare Elena dello spiacevole accadimento è stata la stessa Chiara, durante il soggiorno in Egitto dell’ex volto de La pupa e il secchione 2022, in seguito ad una comunicazione dalla banca online . La ragazza, inconsapevolmente, ha fornito dei dati personali, il che ha consentito ad alcuni truffatori-hacker di truffare le sorelle Morali, senza poter essere in alcun modo ostacolati.

Drusilla Gucci, genitori Uberto e Stefania/ Famiglia erede della maison di moda

Ma quali sono stati i movimenti economici che hanno permesso di risalire alla truffa? Così come ha reso in una nota diramata in rete la stessa Elena Morali, che avrebbe voluto godersi la sua vacanza con il promesso sposo Luigi Mario Favoloso, sono stati spesi 5mila euro dal conto bancario in diversi negozi di Napoli: “Molto probabilmente i negozianti erano d’accordo con il ladro, visto che nessun commerciante permette di spendere cifre diverse nella stessa attività in poco tempo”. Da qui, quindi, nasce l’invito generale dell’ex volto de La pupa e il secchione 2022 a non fornire i propri dati online, questo al fine di evitare raggiri e truffe che ormai avvengono all’ordine del giorno, dal momento che la rete è diventata una nuova roccaforte dei ladri.

Francesco Chiofalo, ancora fidanzato con Drusilla Gucci?/ "Litighiamo sempre e..."

Elena subisce una truffa come Francesco Chiofalo

Ciò che è accaduto ad Elena Morali la accomuna all’altro protagonista nel ruolo di pupo a La pupa e il secchione 2022, Francesco Chiofalo, il cui conto bancario è stato prosciugato della cifra di almeno 10mila euro. Il 33enne si è fidato di una voce che lo ha contattato telefonicamente, che gli ha allertato del fatto che il suo conto in banca stava per essere hackerato. L’ex pupo ha così acconsentito a fornire una serie di informazioni e dati personali per risolvere il problema, per poi trovarsi coinvolto nel mezzo della truffa. A differenza di Elena Morali, però, non sono stati coinvolti negozi italiani: il bonifico è stato effettuato dalla Thailandia.

Francesco Chiofalo, ancora crisi con Drusilla/ "Stiamo insieme ma litighiamo sempre"













© RIPRODUZIONE RISERVATA