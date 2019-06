Elena Morali e Roger Garth, lite a Pomeriggio5/ Lui offende Scintilla, lei sbotta!

Scoppia una lite furiosa nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Protagonisti dello scontro un pungente Roger Garth e un’infuriata Elena Morali, entrambi ospiti di Barbara d’Urso. Tutto nasce dalla visione di una simpatica clip che mostra una scenetta comica della Morali con Scintilla, andata in onda a Colorado qualche settimana fa. In questa, Elena e il suo fidanzato interpretano due protagonisti di “Nudi e Crudi”, mostrandosi quindi senza vestiti. Una scena che a Pomeriggio 5 viene commentata in malo modo da Roger Garth. L’opinionista trova infatti molto spiacevole dover guardare Scintilla nudo: “Tu sei bellissima ma il problema è quell’Orso Yoghi che non è il massimo vederlo nudo!”. La battuta sembra quasi simpatica ma sfocia poi nell’offesa.

ELENA MORALI FUORIOSA CON ROGER GARTH: “FAI SCHIFO!”

Infatti, Roger Garth arriva a dichiarare a Pomeriggio 5 che Elena Morali: “È pazza! Non so come ti possa piacere questa persona. È simpatico, certo…però.. Non è piacevole!” La Morali replica furiosa: “Ma cosa stai dicendo? Allora tutte le persone che hanno qualche chilo in più fanno schifo? Meglio con qualche chilo in più che serpi come te! Mangia un po’ di più invece di sputare cattiverie!” Anche Barbara d’Urso replica a tono alle parole poco carine di Roger Garth su Scintilla, ma lui ribadisce il suo concetto che grasso non è bello. “Sai che ti dico? Allora anche tu fai schifo! E non fisicamente ma per le cose che dici!” sbotta ancora la Morali, che difende a spada tratta il suo fidanzato Scintilla dalle inaspettate critiche di Roger.

