Elena Morali/ Fidanzata di Luigi Favoloso sotto attacco ma su Instagram si scatena con..

Elena Morali, fidanzata di e Favoloso, è finita inevitabilmente coinvolta nella diatriba tra il suo attuale compagno e la sua ex compagna Nina Moric. Questa sera a Live Non è la D’Urso la modella croata replicherà alle parole della settimana scorsa di Favoloso. con nuove prove. Lecito dunque aspettarsi una Elena Morali molto attenta e attiva sui social, pronta eventualmente a rispondere se chiamata in causa. Nelle scorse settimana la showgirl non si era tirata indietro quando è stato il caso di prendere le parti della sua nuova fiamma. Benché la storia con Luigi Favoloso non sia di lunghissima data, la Morali si sente perfettamente in sintonia con il fidanzato e crede alla sua versione dei fatti per quanto riguarda la lite con Nina Moric.

Elena Morali, su Instagram scatenata con scatti da capogiro

Mentre in televisione il suo nome viene accostato a Luigi Favoloso, sui social Elena Morali fa parlare di se con scatti super sensuali, dove mostra curve da capogiro. I suoi follower ringraziano e ammirano, proprio come era accaduto durante l’Isola dei Famosi ma anche e soprattutto durante La Pupa e il Secchione, il programma che l’aveva lanciata nel mondo dello spettacolo. Adesso, anche se è fidanzata con Luigi Favoloso, non ha smesso di curare se stessa e la sua immagine social, dove delizia più o meno quotidianamente i tanti follower.



