Elena Morali ha tradito Scintilla?/ “Lui l’ha lasciata!” ma sul web lei scrive che..

Cosa sta accadendo tra Elena Morali e Scintilla? Stando alle ultimissime indiscrezioni, pare che la storia d’amore tra i due sia davvero finita. A confermarlo è Barbara d’Urso che mostra in anteprima un articolo in cui si parla di tradimento da parte di Elena Morali proprio nei confronti del suo fidanzato Gianluca Fubelli. “Questa volta è davvero finita definitivamente. – annuncia la conduttrice in diretta nel promo della nuova puntata – Credo che Scintilla abbia scoperto un tradimento ma bello corposo di Elena e abbia dunque fatto le valige e sia andato via”. Il comico di Colorado avrebbe dunque scoperto qualcosa di molto grave, un tradimento che lo avrebbe infine portato a dirle addio e lasciare la casa in cui convivevano.

Elena Morali ha davvero tradito Scinitlla? Lei scrive…

Se, dunque, Barbara d’Urso parla di tradimento di Elena Morali ai danni di Scintilla, ciò che traspare dal web è ben altro. Solo alcune ore fa, la showgirl ha condiviso su Instagram una foto he la vede proprio tra le bracia di Gianluca Fubelli. Lei e Scintilla sono vicini e non traspare alcuna rottura tra i due, anzi, sembra esserci una situazione molto serena. Elena fa poi anche una dedica a Scintilla, scrivendo accanto alla foto “Lontano da ma ma sempre qui”. Parole che sembrerebbero quelle di una persona molto innamorata verso la sua dolce metà. Come stanno dunque le cose? La verità la scopriremo solo oggi, nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 4 con Barbara d’Urso che ospita nel suo salotto uno dei due protagonisti.

