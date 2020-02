Elena Morali insulta la polizia in un video?/ Quel figlio di p*ana mi ha messo…

Elena Morali insulta la polizia in un video? Il punto interrogativo alla fine della frase antecedente è d’obbligo, perché in molti hanno sollevato più di un dubbio sull’autenticità del filmato. Fatto sta che a pubblicarlo è stato Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello 11 e oggi opinionista televisivo, allegando la seguente didascalia. “Mi è arrivato questo video segnalatomi da parecchi di voi!! Mi auguro non sia vero! Conosco bene Elena Morali… Ma se fosse vero mi auguro faccia delle scuse pubbliche. La Polizia lavora dalla mattina alla sera tutelandoci e facendoci rispettare la Legge e, a volte, sacrificando la propria vita! Rispetto! Indipendentemente dall’amicizia, in ogni caso non si può offendere pubblicamente un poliziotto! Mi auguro (e lo ripeto) faccia delle scuse pubbliche! Visto che avete tanti follower, dovreste dare il buon esempio”. Un post successivamente rimosso, insieme al filmato choc. Ma qual era il contenuto di quest’ultimo? In buona sostanza, si vedeva Elena Morali piuttosto agitata pronunciare queste parole: “Questa è la polizia a Milano! Quel figlio di p***ana lì (inquadrando un poliziotto alle sue spalle vicino a una volante, ndr) mi ha messo una mano su per il collo, cioè capite? Mi ha messo le mani su per il collo perché una persona mi stava rubando la macchina… Questa è la polizia in Italia!”. Staremo a vedere se, ora che la notizia sta diventando a suo modo virale, Elena Morali interverrà pubblicamente per chiarire la vicenda che l’ha vista, almeno in video, protagonista.





© RIPRODUZIONE RISERVATA