Elena Morali “Non mi interessa avere figli”/ “Si sta bene anche senza, nessun dovere”

Elena Morali ha deciso di rispondere alle domande di qualche fan. Così, su Instagram, in una sessione di domande e risposte, la showgirl si è ritrovata a replicare ad una domanda in particolare: perché non ha ancora figli. Un quesito che ha fatto sbottare la Morali: “Non esiste un “orario” per fare figli ma soprattutto non esiste che sia una donna a chiedere ad un’altra donna di farli. – ha esordito – Non esiste che una donna si senta in doverne di farne, ci sono persone che stanno benissimo anche senza, che hanno una vita meravigliosa anche se non desiderano figli”. E ha continuato, dicendosi infastidita dal tipo di domanda: “Per non parlare del fatto che molte di queste donne che vengono qui a fare queste domande (di cui a me poco frega perché sinceramente non desidero bambini ma solo animali) hanno figli di cui nemmeno si curano. Però ci tengo a farvi capire che ci sono persone (come alcune mie amiche) che non riescono ad avere figli e questa domanda le fa soffrire”.

Elena Morali: “Figli? Che il tempo passi mi interessa solo per le esperienze”

Elena Morali, almeno per ora, non desidera avere figli. “A me sinceramente che il tempo passi mi frega solo per il fatto che vorrei visitare ogni città del mondo e fare più esperienze possibili… per il resto non mi interessa avere figli ora, quindi non è un mio problema ma soprattutto vostro.”, ha spiegato la showgirl, fidanzata con Luigi Mario Favoloso. Ha dunque concluso il suo sfogo social, invitando le donne che le fanno questo tipo di domanda ad avere più rispetto per il prossimo: “Imparate ad essere più gentili col prossimo, soprattutto imparate che il vostro pensiero non ve l’ha chiesto nessuno”.

