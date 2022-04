Elena Morali non sente odori e fugge da La Pupa e il Secchione/ “Ho avuto il Covid”

L’inizio della sua seconda avventura a La Pupa e il Secchione show non è stato affatto semplice per Elena Morali. Nel corso della nuova puntata, Barbara D’Urso svela che, così come Flavia Vento, anche lei stava per abbandonare il programma e il suo secchione Aristide Malnati. Tutto è accaduto durante una prova nella quale le pupe dovevano riconoscere il proprio secchione dall’odore. Elena, però, arrivato il suo momento ha abbandonato il gioco, fuggendo via. Pare, poi, che alcuni autori abbiano dovuto correrle dietro per cercare di riportarla in casa. Cos’è dunque accaduto?

Elena Morali non convince Luigi Favoloso/ "La pupa e il secchione? Rispetto al scelta ma..."

Elena Morali shock: “Non sento gli odori da oltre un anno”

A spiegarlo è proprio Elena in diretta: “Io sono una persona che purtroppo tiene dentro e invece che sfogare con la tristezza, sfoga poi con la rabbia”, ha esordito la pupa. Poi ha fatto la sua rivelazione shock: “La verità è che io ho avuto un covid un anno e quattro mesi fa molto brutto, di cui non ho parlato e io ancora oggi non sento niente. È davvero brutto, ho rivissuto quel momento. Non sento neanche la puzza di sterco!” ha dunque ammesso.

