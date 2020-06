Elena Morali, outfit esagerato per Live/ “Sarò sobria”, fan scioccati, su Favoloso..

Pubblicità

Elena Morali si scalda in vista della diretta di Live Non è la D’Urso. La showgirl svela un abito molto provocante per la partecipazione alla trasmissione di Barbara D’Urso, dove è chiamata a fare chiarezza sulla sua relazione con Luigi Mario Favoloso. Una storia travagliata e altalenante, caratterizzata da clamorosi passi indietro e rivelazioni sorprendenti. Proprio nel momento apparentemente più bello Elena Morali aveva deciso di interrompere la sua storia con Favoloso, per risolvere alcune questioni del suo passato. Poi il tentativo di riconquista, forse riuscito, ma non ancora ufficializzato. Ufficialità che potrebbe arrivare questa sera, quando Elena Morali siederà sulle poltroncine di Live Non è la D’Urso con un outfit esagerato.

Elena Morali: “Stasera outfit sobrio”

Probabilmente quello che ha mostrato in anteprima sui suoi profili social a poche ore dalla diretta. “Per stasera scelgo un outfit molto sobrio“, scrive la modella nella didascalia del suo post. Parole che hanno scatenato una reazione rabbiosa dei social, con commenti e provocazioni da parte degli internauti che non sono passate inosservati. Paragoni di certo non lusinghieri per Elena Morali, che a Live spera almeno di ricucire il suo rapporto con Luigi Mario Favoloso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA