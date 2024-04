Elena Morandi avvocatessa uccisa a Modena, annullato ergastolo Pasquale Concas/ Cassazione: Appello da rifare

Elena Morandi, avvocatessa 56enne, è stata uccisa a Modena nel 2017 e poche ore fa la Cassazione avrebbe annullato la sentenza di secondo grado con la quale era stato condannato all’ergastolo il 54enne sardo Pasquale Concas, originario di Osilo, nel Sassarese, e detenuto anche per altri due omicidi risalenti al 1994 e al 2018. I giudici hanno disposto che il processo per il caso della professionista assassinata è da rifare: si andrà quindi nuovamente a giudizio con un appello bis. L’imputato, 54 anni, secondo gli inquirenti sarebbe responsabile di tre femminicidi.

La decisione della Suprema Corte, riporta La Nuova Sardegna, sarebbe arrivata in accoglimento del ricorso proposto dalla difesa contro la condanna, emessa a Bologna nel settembre scorso, che confermava il “fine pena mai” per Concas. L’avvocato Alessandro Betti, che lo assiste, ricostruisce lo stesso quotidiano, avrebbe sollevato la questione del ragionevole dubbio, ritenendolo sussistente, in merito alla verità processuale fino a quel momento emersa e ora, secondo il suo punto di vista, “si potrà verificare cosa è accaduto, in particolare rispetto all’ipotesi alternativa della tragica fatalità“. Per il legale, non sarebbe stata vagliata l’eventualità di una morte accidentale.

Tre femminicidi dal 1994 al 2018, per la giustizia un solo responsabile

Pasquale Concas sarebbe ritenuto responsabile dell’uccisione di tre donne, femminicidi che, secondo la giustizia, avrebbe commesso in un periodo che va dal 1994 al 2018 tra la Sardegna e l’Emilia-Romagna, dove si sarebbe trasferito per lavorare come magazziniere. L’imputato avrebbe conosciuto l’avvocatessa Elena Morandi in un locale e la loro frequentazione, stando alla ricostruzione degli investigatori, sarebbe sfociata nel delitto compiuto nel 2017 nell’abitazione della donna – scena del crimine poi data alle fiamme per simulare un incidente – al fine di sottrarle la somma di 300 euro.

Al momento della sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Bologna, l’uomo era già in carcere a seguito di un’altra condanna: nel 2018, stando alle accuse, avrebbe ucciso la prostituta Arietta Mata, sempre nel Modenese. Ma non sarebbe finita qui. Nel passato dell’imputato ci sarebbe anche la condanna per un altro omicidio, avvenuto a Olbia nel 1994. La vittima, in quel caso, fu la 75enne Loredana Gottardi. Tutti delitti che, per l’accusa a carico di Pasquale Concas, si sarebbero consumati a scopo di rapina.











