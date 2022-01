Elena muore nel finale di Non mi lasciare?/ Un incidente grave incidente…

Cosa accade nell’ultima puntata di Non mi lasciare? La fiction di Rai 1 sta per volgere al termine: la quarta e ultima puntata andrà in onda lunedì 31 gennaio con non pochi colpi di scena. Uno di questi è la sorte della nostra protagonista, Elena, che resterà vittima di un grave incidente. Ma cosa accadrà ad Elena? Questo incidente sarà la fine per il personaggio principale di Non mi lasciare? I fan della fiction possono stare tranquilli perché non è ciò che accadrà. Elena riuscirà a riprendersi nel corso dell’appuntamento, quindi pur scampando alla morte, dovrà rimanere in ospedale per riprendersi. Intanto, Daniele non si ferma e continua le sue indagini.

In questo modo scopre insieme ai suoi uomini dove si nasconde Andrea, il carceriere di Angelo. Nell’ultima puntata di Non mi lasciare le cose si complicano ulteriormente quando Andrea non solo ferisce gravemente uno degli uomini di Daniele, ma a gran sorpresa scappa ancora una volta. Anche in questo caso, però, i colpi di scena sono dietro l’angolo.

