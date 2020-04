Elena Santarelli a Italia Sì/ “Ecco come ho capito se avevo il Coronavirus”

A Italia Sì nella puntata di oggi, sabato 4 aprile 2020, Marco Liorni si è completamente dedicato alla pandemia da Coronavirus e all’analisi della sue evoluzione in Italia. Ospiti in studio Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo, Rita Dalla Chiesa e Mauro Coruzzi che hanno trattato dell’argomenti con dati alla mani. Si è dunque parlato di contagio ed è stata proprio la Santarelli a svelare un particolare interessante. Con l’arrivo della primavera c’è inevitabilmente il diffondersi anche delle allergie e, chi ne soffre, potrebbe tuttavia credere di avere sintomi da Covid-19. La Santarelli, che ammette di soffrire di allergia in questo periodo dell’anno, ha spiegato come è riuscita a comprendere che non si trattasse invece di Coronavirus.

Elena Santarelli spiega: “Ecco come ho fatto a capire se era l’allergia o Coronavirus”

“Io soffro di allergia in questo periodo e il mio medico di base mi ha spiegato come fare per capire se i miei sintomi erano dovuti, appunto, all’allergia o al coronavirus” ha asserito infatti Elena Santarelli a Italia Sì, come riporta LaNostraTv. Poi è entrata nel dettaglio e ha spiegato: “Mi ha suggerito di prendere una pasticca senza cortisone, un antistaminico ma, appunto, senza cortisone. Mi ha poi detto: “Se i sintomi passano, allora è solo l’allergia”. È stato quindi proprio “Facendo in questo modo ho capito che la mia era solo un’allergia”. D’altronde la Santarelli – che in questi giorni ha avuto un durissimo scontro con Soleil Sorge – ha tenuto a precisare che spesso i sintomi possono trarre in inganno e magari talvolta allarmare e far pensare al peggio, quando invece potrebbe trattarsi di una semplice allergia.



