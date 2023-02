Elena Santarelli, choc sul figlio/ “La malattia potrebbe ricomparire e lui lo sa”

Elena Santarelli, il figlio dopo la malattia: “Siamo tornati alla normalità”

Elena Santarelli racconta la difficoltà nel momento in cui ha scoperto che il figlio, Giacomo, fosse affetto da un tumore cerebrale maligno. Ai microfoni del Corriere della Sera, la showgirl affronta le sue paure e ne svela le profonde difficoltà legate proprio allo stato di salute del figlio.

Bernardo Corradi, marito Elena Santarelli/ Lei: "Quando lo vidi la prima volta..."

Giacomo ha sconfitto la malattia ed tornato alla normalità: “Sì, il più possibile. Siamo felici. Poi se mi chiedi se vado a letto la sera come prima del 30 novembre 2017 ti rispondo di no. Ho un grosso pensiero in più a quelli di tante altre mamme alle prese con figli 13enni e non sono più la stessa Elena. La vigilia di Natale o il 31 dicembre sera, festeggio, ma penso anche a chi è in reparto di oncologia con il suo bambino. Ma abbiamo avuto un grande insegnamento e, tra le varie lezioni, c’è pure quella di essere grati e godere a pieno ogni giorno“.

Elena Santarelli, video contro Comune di Roma: "L’erba non si stacca da sola"/ L'appello: "Facciamo qualcosa"

Elena Santarelli, il figlio Giacomo: “La malattia potrebbe tornare”

Sebbene sia tornata alla normalità, Elena Santarelli svela che la malattia del figlio potrebbe tornare. La showgirl, ai microfoni del Corriere della sera, racconta di aver reso Giacomo consapevole di questa spiacevole possibilità: “Credo sia molto importante che sappia esattamente come stanno le cose.”

E ancora: “Con i giusti modi gli abbiamo spiegato tutto: sa che cosa ha avuto e sa anche che il tumore può tornare, per questo facciamo i controlli. A volte capita. Anche in questo caso l’aiuto della psicologa è stato prezioso, ci ha guidato in un porto sicuro. E’ un ragazzino felice, sereno, non è arrabbiato con la vita. E’ un simpaticone, ha la battuta facile. Gli insegniamo a pensare con una testa vincente, senza ansie né autocommiserazioni: ha avuto un incidente di percorso bello tosto, lo abbiamo superato e andiamo avanti“.

MALATTIA GIACOMO FIGLIO ELENA SANTARELLI/ Tumore cerebrale maligno: "Il dolore è…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA