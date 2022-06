Elena Santarelli e Bernardo Corradi/ Il retroscena sulla loro prima volta

L’amore che lega la coppia Elena Santarelli e Bernardo Corradi è un dono prezioso

Trovare coppie che sappiano resistere al tempo che passa tra i personaggi famosi è ormai sempre più raro, ma le eccezioni per fortuna esistono. Anzi, ci sono casi di Vip che si sono trovati a vivere anche momenti decisamente difficili nel loro privato, ma che da questi sono usciti rafforzati. Emblematico è quanto accaduto a Elena Santarelli e Bernardo Corradi, insieme ormai da tempo, che hanno temuto qualche tempo fa di perdere il loro primogenito, Giacomo, che era stato colpito da un tumore al cervello. Fortunatamente quel periodo è solo un ricordo e ora la loro famiglia si è ulteriormente allargata grazie alla loro bambina, Greta.

I due cercano di non rendere mai il loro rapporto scontato e proprio questo sembra essere il segreto della longevità di questo legame: “Lui ultimamente è stato via per 18 giorni e questo ha fatto bene alla storia – aveva raccontato lei a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ – Altre donne lavorano col proprio marito e questo aiuta la loro relazione. Quanto a me, quando non c’è mi manca ma non mi vergogno a dire che è anche un momento di respiro”.



Elena Santarelli e Bernardo Corradi: come tutto è iniziato

Nonostante oggi siano innamoratissimi, l’inizio del loro amore non è stato così semplice per Elena e Bernardo. È stato lui a rivelare un particolare poco noto: “Ci hanno presentati in discoteca, ma ci siamo solo stretti la mano. All’epoca lei era fidanzata, quindi non poteva dar troppo peso” – sono state le sue parole. Per lei quella non era però stata una conoscenza come tutte le altre: “Lui, mentre io stavo con un altro, ha provato a chiedere il mio numero insistentemente, anché se io ho detto alla mia amica di dirgli di farsene una ragione. La mattina subito dopo aver finito la relazione, gli ho scritto”.

La passione tra loro, come spesso capita, è stata subito fortissima e ha rappresentato un collante importante: ““Quando venne da me a Milano per la prima volta, le porte dell’ ascensore si aprirono e subito lo baciai per la prima volta. Tutto il resto è una storia che scriviamo ogni giorno da tanti anni” – ha raccontato ai suoi follower su Instagram. E la situazione non è evidentemente cambiata nemmeno oggi.











