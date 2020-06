Elena Santarelli: “mi dicono mangia che fai schifo”/ “Non faccio diete drastiche”

Pubblicità

Elena Santarelli, nella prima puntata della nuova settimana di Italia sì, insieme al conduttore Marco Liorni e agli altri suoi compagni di viaggio, Rita Dalla Chiesa, Mauro Coruzzi e Manuel Bortuzzo, ha affrontato l’argomento delle diete e dei problemi di peso. Elena che, spesso, sui social, viene accusata di essere troppo magra, commentando la storia di una ragazza con problemi di peso, si è lasciata andare ad uno sfogo ammettendo di soffrire di fronte ai commenti degli haters che, ogni giorno, la criticano per l’aspetto fisico. “Sui social tanti mi scrivono che dovrei prendere qualche chilo per essere migliore… io non voglio essere perfetta e questa cosa mi dà fastidio!”, ha ammesso Elena. “Però sei magra, Elena…” le ha fatto notare Mauro Coruzzi a cuila showgirl ha risposto puntualizzando ciò che ripete sempre ovvero di non fare diete: “Mauro, io sono così. Non faccio delle diete drastiche”.

ELENA SANTARELLI: “MI DA’ FASTIDIO QUANDO MI DICONO CHE SONO TROPPO MAGRA”

Elena Santarelli è spesso costretta a leggere i commenti poco piacevoli degli haters. L’aspetto fisico della showgirl che, per costituzione, è sempre stata magra, finisce spesso sul banco degli imputati. Tantissime volte, la Santarelli ha risposto a chi la accusa di essere “eccessivamente magra”. Una critica che alla showgirl dà fastidio come ammette lei stessa ai microfoni di Italia sì. “Non è neanche carino sentirsi dire ogni giorno sui social: ‘mangia che fai schifo’ o ‘sei troppo magra’. A me dà fastidio!”, ha confessato la showgirl che, nei giorni scorsi, è finita nel mirino delle critiche per aver pubblicato la foto di un pranzo al mare che si è concessa dopo il giorno della vigilia della Festa della Repubblica.



