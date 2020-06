Elena Santarelli nella bufera per pranzo al mare/ Il web: “siate coerenti fino…”

Pubblicità

Elena Santarelli nella bufera. La showgirl, su Instagram, ha pubblicato la foto di un pranzo al mare scatenando i duri commenti di alcuni followers. La Santarelli, insieme alla figlia Greta, alla vigilia della Festa della Repubblica, si è concessa un pranzo al mare a base di crostacei. Nella foto, la Santarelli indossa un bikini e si mostra sorridente. Nella didascalia si legge: “1/06/2020 #lunchwithmybabygirl”. La foto, dunque, è stata scattata il primo giorno di giugno scatenando i commenti duri di alcuni utenti che hanno esortato la showgirl ad essere più coerente. “Solo una domanda… Avete tanto fatto io resto a casa, facendo una testa tanta, io non sono ancora uscita a mangiare perché non mi fido… E sto a casa e esco solo se devo, voi famosi subito dal parrucchiere, subito a mangiare fuori… Io ci devo ancora andare… Se siete coerenti almeno fino in fondo”, ha scritto una follower.

Pubblicità

ELENA SANTARELLI: I FANS LA DIFENDONO DAGLI HATERS

Il commento dell’utente contro Elena Santarelli ha scatenato reazioni contrastanti tra gli altri followers della showgirl. Da una parte ci sono quelli che hanno puntato il dito contro la showgirl e, dall’altra, ci sono quelli che si sono schierati dalla sua parte sottolineando come uscire nella Fase 2 sia importante per sostenere l’economia italiana. “Elena hai fatto bene ad uscire, sicuramente rispettato tutte le regole. Dobbiamo aiutare chi è stato fermo senza incassare un euro, io nel mio piccolo cercherò di farlo. Io sto male quando penso a tutti quelli che non riapriranno e di conseguenza a chi ha perso il lavoro. Ciao Elena, goditi la tua famiglia”, ha scritto un’altra utente. Non è la prima volta che la Santarelli finisce nel mirino degli haters. Nelle scorse settimane, infatti, il web l’aveva attaccata per un pranzo con i genitori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA